Este miércoles la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago inició la revisión del recurso de protección contra Consuelo Ulloa, conocida en redes sociales Miau Astral.

Aquella acción judicial había sido interpuesta por Sergio Infante, quien tuvo un vínculo amoroso con la astróloga chilena.

De acuerdo a La Tercera, el tribunal escuchó los primeros alegatos de las partes, que estuvieron vía telemática.

En este sentido, expusieron, la parte denunciante podría acudir a la Corte Suprema en caso que el recurso sea rechazado.

Por otro lado la abogada de Infante, Ximena Aguirre, indicó que está en estudio la presentación de una querella por injurias y calumnias contra Ulloa.

Caso de Miau Astral

“Dicha acción judicial sería en forma colectiva, ya que ha tenido contacto con otros cinco sujetos que también habrían sido víctimas de acoso por parte de la astróloga”, indicó la abogada.

Hay que señalar que, en mayo pasado, Infante narró a Radio Bío Bío parte de las situaciones que habrían ocurrido junto a Consuelo Ulloa.

“Lo que pasó es que, la última vez que la vi, ella me llevó a la pieza, me sentó en una silla, me puso unas piedras en el cuerpo, tocó un tambor y cantó en una lengua que no conozco”, indicó.

“Después de eso, después de la última vez que la vi, hablamos unos días más, casi una semana, por redes sociales, y la boquee de redes. Después empezó mandándome SMS, videos porno, decía que quería estar conmigo. Un par de semanas después se consiguió mi correo”, añadió.