El presidente Gabriel Boric reconoció que “una parte de mí”, quiere derrocar el capitalismo en nuestro país, en respuesta a las críticas del exministro de Hacienda, Andrés Velasco Brañes.

Así lo aseguró en entrevista con el programa de radio y televisión de la BBC, HardTalk, donde abordó los cuestionamientos del exjefe de la billetera fiscal durante la primera administración de la expresidenta Michelle Bachelet.

Al respecto, el economista sostuvo que el mandatario debería entender que los chilenos no quieren derrocar el capitalismo, sino que quieren arreglarlo.

“No estoy de acuerdo con Andrés Velasco, creo que eso está en disputa, en una disputa permanente”, aseveró el jefe de Estado, reconociendo que “parte de mí” está de acuerdo en derrocar el capitalismo en nuestro país.

“Creo firmemente que el capitalismo no es la mejor manera de resolver nuestros problemas en la sociedad”, opinó Boric.

No obstante, agregó que “no creo que se pueda derrocar sin más si no se propone una alternativa que sea viable y que sea mejor para la gente”.

“Una de las cosas que he aprendido en el cargo, no solo en el cargo, es algo obvio, pero ahora está tan claro como el cristal, es que no se puede refundar un país”, reconoció.

“Todos los cambios que perduren en el tiempo deben ser progresivos y deben ser con mayorías fuertes. Y hay que construir esas mayorías fuertes y esas mayorías fuertes no son fáciles de construir”, añadió.

Asimismo, en la entrevista, el presidente Boric se refirió al fracaso de la Convención Constitucional, que terminó con la dura derrota en el Plebiscito de Salida, pese a lo cual destacó que “lo estamos intentando de nuevo”.

“La forma en que podemos levantarnos y enfrentarnos a los movimientos de ultraderecha, no es decirles que están equivocados, si no es ofrecer un horizonte mejor a nuestro pueblo. Creo que hemos fracasado ahí”, admitió.

Ministra Vallejo defendió idea del presidente Boric de derrocar al capitalismo

Sus dichos fueron defendidos por la ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, quien aseveró que “es de toda lógica que el Presidente señale algo que ha sido declarado de manera transversal, independientemente del sector político o religioso, incluso, de que el capitalismo no es la solución a todos los problemas sociales, y la realidad chilena ha dado prueba por décadas de aquello”.

“Por eso es tan importante avanzar hacia un Estado de bienestar”, apuntó la ministra, agregando que el mandatario “no ha hecho más que reafirmar las convicciones que ha tenido desde el minuto uno de asumir como Presidente de la República”.

“El Presidente ha dicho que es evidente, ante la magnitud de los problemas sociales presentes en nuestro país, que la solución no puede ser exclusivamente el capitalismo”, señaló.

“Cuando hablamos, por ejemplo, de las pensiones, de la salud, educación o vivienda, veamos las consecuencias que ha traído que lo que rija sea simplemente el ánimo de lucro, hacer negocio con cosas que debieran ser derechos sociales”, sentenció.

“Tenemos que avanzar a un Estado de bienestar, que garantice que tenemos un Estado que cuida y protege a nuestros compatriotas, que permite dar certezas y garantías de que cuando se cae en una enfermedad grave, haya un Estado que provea de salud de manera oportuna”, cerró Vallejo.