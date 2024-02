Un momento bastante tenso, durante una fiscalización en la calle, fue captado en vivo este jueves, el protagonista fue un conductor de nacionalidad haitiana, quien fue infraccionado por conducir sin cinturón de seguridad.

Lo cierto es que la reacción del conductor, quien tenía sus papeles y licencia de conducir en regla, no fue la mejor, al considerar que lo ocurrido era injusto.

De esta forma, según captó el matinal Contigo en la Mañana, el hombre increpó por varios minutos a Carabineros en el lugar.

“Vine con mi licencia al día y todos mis documentos al día, tenía mi cinturón puesto y ahora me quieren multar diciendo que tengo el cinturón malo. No sé ¿Es por el color de mi piel que están haciendo esto?”, indicó bastante desconcertado.

Conductor en fiscalización

“Ahora me dicen que deben retener mi licencia. ¿Para qué? Más encima yo tengo licencia profesional. Usted no tiene alma, yo ando trabajando, no soy delincuente”, agregó.

Fue así como un funcionario de Carabineros le explicó que iba a tener que pagar una multa y sería citado al Juzgado de Policía Local de la comuna de Cerrillos.

Asimismo, también quedó retenida la licencia de conducir del hombre, quien reaccionó aún más molesto.

“¡No me voy a calmar porque me está haciendo daño a mí! ¡Por el color de mi piel es que me está haciendo esto!”, añadió.

Según detalló Chilevisión, la infracción tuvo relación, además, con que en el auto circulaba una menor de 9 años sin cinturón de seguridad.