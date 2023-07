Un religioso de Colombia se volvió popular en los últimos días al anunciar su campaña a alcalde de un pueblo llamado Turbo. El método de financiamiento del pastor evangélico es, al menos, controvertido, ya que espera juntar fondos con desnudos en Onlyfans.

En conversación con el diario El País, el hombre llamado Cristian Mestra explicó que su método para obtener dinero es legal.

“Cada vez que una persona es alcalde acá, llega con compromisos muy altos. Trabaja pensando en pagar lo que prometió en campaña, en vez de satisfacer las necesidades reales”, indicó.

Asimismo, aseguró que quiere llevar a cabo una campaña con total libertad, por lo que Onlyfans le abriría más posibilidades.

Pastor evangélico en Onlyfans

“Un pastor en una ocasión me dijo, como una especie de revelación, que yo sería alcalde de Turbo. Pero que para serlo tendría que hacer las cosas que nunca en mi vida había hecho. Cuando hago cosas que generan ruido, me acuerdo de lo que él me dijo”, sostuvo.

Hay que señalar que una de las sesiones de fotos la llevó a cabo en uno de los parques de su pueblo, lo que generó controversia.



“Como soy joven, creo que debo tener la capacidad de asumir riesgos. Quiero hacer una campaña independiente, en lo posible”, comentó.

“He vivido en Medellín, he viajado. Pero no ha sido la vida de un joven de Chapinero (clase alta). Ha sido una vida bastante modesta, como la de la mayoría de los colombianos”, concluyó.

Hay que señalar que las elecciones regionales de Colombia de 2023 se llevarán a cabo el 29 de octubre de este año.