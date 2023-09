Son cada vez más los venezolanos que deciden salir de Chile, rumbo a otras naciones donde la oportunidad de empleo, o de conseguir asilo, es mayor. Por lo anterior, uno de ellos registró en TikTok su travesía de Chile a EUA.

Las imágenes captadas con su celular, guardaron los detalles de lo que significa migrar en condiciones deplorables, con el telón de fondo de las dificultades actuales de quedarse en territorio chileno.

Previo a salir de la frontera chilena, el protagonista del peligroso viaje habló en varios videos sobre las vicisitudes de vivir en este país sudamericano.

Posteriormente, registró el paso a paso, saliendo de Chile, pasando por Bolivia, Perú y otras naciones, hasta llegar a la temida selva Darién, en Panamá.

Mujeres, niños y hombres, padeciendo por igual, en busca del sueño americano.

“4 razones por las cuales muchos venezolanos se están yendo de Chile”

El usuario de TikTok @vasilavemanooficial, vivió durante varios meses en Chile, donde las oportunidades de trabajo para él y muchos de sus compatriotas se están esfumando, debido a cuatro factores que él enumeró en uno de sus videos.

El primero, según este venezolano, tiene que ver con el hecho de que están siendo castigados por lo que otros de sus connacionales hacen.

“Xenofobia o presión social. Para nadie es un secreto que por culpa de los crímenes cometidos por una menoría (sic) de venezolanos, se está generalizando y se está echando en el mismo saco, tanto al bueno como al malo. Muchos de los venezolanos aseguran que están cansados ya de ser juzgados o de tener que pagar las consecuencias de las acciones de los malos”.

Lo anterior, tiene que ver con la participación en robos, asesinatos o en actividades criminales más complejas en su estructura, como el denominado “Tren de Aragua”.

Otra de las razones, según este tiktoker migrante, es que no hay empleo en Chile para sus compatriotas, ya que la mayoría de estos no cuentan con sus papeles en regla, por lo que los empleadores los echan de sus trabajos. Por lo anterior, muchos inician su travesía de Chile a EUA.

En tercero y cuarto lugar menciona, respectivamente, la información de que su país se “está arreglando” o que el paso por la selva del Darién es la solución a sus problemas económicos.

Respecto a lo que ocurre en su país, asegura que “Se está moviendo por las redes sociales un rumor de que Venezuela se está acomodando y muchos que ya tienen muchos años en Chile quieren regresar a su país”.

Venezolano registró en TikTok travesía de Chile a EUA: “Adiós chilito”

No se sabe con exactitud cuánto tiempo este venezolano estuvo viviendo en Chile, lo que sí está claros son sus motivos para emprender un largo viaje, debido a que el sueño chileno, no era como lo pintaron en su momento.

A falta de papeles y empleo para poder mandar dinero a su familia en Venezuela, el tiktoker @vasilavemanooficial decidió salir de este país, pero registrando el paso inicial: salir de la frontera chilena.

Por lo anterior, su grabación inicia en un autobús, con su maleta cargada de pocas pertenencias, además de las esperanzas de poder resurgir en otro país, que por hoy no será el suyo.

“Y bueno mis panas, aquí vamos saliendo aproximadamente unos 60 venezolanos hacia otro rumbo. ¿Qué podemos decir de Chile? Agradecido con este país, gracias por lo bueno, gracias por lo malo. Fue un inmenso placer haber conocido este bonito país. Vuelvo y reitero, aquí nos vamos con la frente en alto, no le debemos nada a nadie, y ya. Recuerden que los buenos somos más”.

Para esa etapa, este venezolano aún no confirmaba su destino final, pero este asomaría en sus próximos videos, donde el nivel de riesgo fue creciendo de país en país.

Cruzando Bolivia y Perú: lo complicado de ser venezolanos

Si el desempleo y el estigma de ser venezolano, era un lío para este nacido en un país convulsionado, en los países fronterizos con Chile, la situación se fue intensificando.

“¿Yo no sé por qué la gente es tan plasta de mierda en este mundo? Cómo he pasado chamba (trabajo) en Bolivia, hermano. Una gente que simplemente por ser venezolano no te quiere llevar en un bus, así le pagues el pasaje. Y si no, te quieren llevar de cuatro en cuatro. Y como uno va, más o menos, en un grupo de 15 personas, dejan a 4 personas por aquí botadas, cuatro por allá y a otros por el terminal. Lo hacen de maldad”.

Este venezolano explicó que la situación se repitió en Perú, donde hasta los uniformados se habrían aprovechado de su poder para perjudicar al grupo de viajeros que cruzaban, de país a país, rumbo a Estados Unidos.

“Un sobreprecio en los pasajes, simplemente por ser venezolanos. Todo es un pretexto, una excusa para sacarte más dinero. Psicoterror de migración, de policía. Mil y un cuento para desangrarte como venezolano”.

De esa forma, consiguió llegar a Ecuador, Colombia, hasta el temido destino en Panamá: la selva del Darién, desde el comienzo de su travesía de Chile a EUA.

La travesía de Chile a EUA, hasta la selva del Darién para llegar a México

“Nada fácil, señores, esto de la selva no es fácil”, comienzo su video @vasilavemanooficial, para describir lo vivido hasta ese momento, luego de comenzar su travesía de Chile a EUA.

Comentó que llevaba 12 horas caminando, un tanto arrepentido de haberse metido en el lío de cruzar casi una docena de países todo por el sueño americano.

“Subes un cerro, otro cerro. Vainas con mecate, como si fueras de esa gente que escala. No es fácil y más si traes niños. Uy, pobrecitos esos niños, weón. Es una tristeza”.

En efecto, en una de las paradas, donde se ven que están en uno de los afluentes de la selva panameña, se ve a un grupo de venezolanos descansar un poco, poniéndole entusiasmo a su situación. En la espalda de un padre, un niño de aproximadamente 5 años, quien a su corta edad ya sabe de caminar y atravesar largas distancias en una selva, y lo que queda por llegar a Estados Unidos.

En tanto, no olvidan al que consideran responsable de su suerte: Nicolás Maduro.

“Mira tu bolso, Maduro. Mira lo que has hecho con los venezolanos, weón. Pasando una selva demasiado peligrosa. Los peligros a los que se exponen los venezolanos por escapar de un país convertido en la miseria, por culpa de la mala gestión de tu gabinete. De tú (sic), como presidente”.

A un paso del sueño americano, después de su travesía desde Chile a EUA

Una embarcación endeble, tras meses de viajar por una decena de países, marcaba el principio del fin de una travesía de Chile a EUA, más no del objetivo final de la misma: conseguir una cita en territorio estadounidense.

Sin embargo, no estaba de más celebrar que estaban tan cerca (aunque, a la vez, tan lejos del objetivo).

“Ahí tenemos la frontera. El puente internacional, mira, ve. Aquí vamos nosotros (en referencia al barcaza). Que quede como recuerdo”, asegura, en medio de un grupo de personas que no ocultan su felicidad por haber llegado hasta esa parte del continente, de formas extremadamente peligrosas.

Posteriormente, @vasilavemanooficial mostró en otros registros su arribo a Tamaulipas, México, donde se queda en un campamento de venezolanos. Explicó que hay dos de estos, cada uno con mil de sus compatriotas, esperando por una cita desde el otro lado del río.

Sin embargo, pueden pasar meses para que ese proceso se concrete. En el intertanto, algunos deben conseguir trabajo para sobrevivir y, en esa zona fronteriza con EEUU, el trabajo escasea.

La electricidad no es un recurso que tengan todos los días, pero entre ellos se colaboran. De hecho, dos de sus connacionales celebraban que les dieron cita para los próximos días, por lo que están listos para cruzar. De regalo, mientras él espera por un golpe de suerte consular, le dejaron hecho un fogón para que pueda cocinarse sus arepas.

“Como en el llano de Venezuela, señores. Ya, aquí es la herencia que nos están dejando ahora que les salió su cita”, comenta el venezolano, quien se alegra por el paso que consiguieron sus compatriotas, esperando la llamada a su favor, luego de tan larga travesía de Chile a EUA.