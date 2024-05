Gustavo Álvarez no ocultó su fastidio contra un jugador azul tras una lesión en el calentamiento que lo obligó a modificar su oncena titular ante Católica.

Universidad de Chile acaba de perder el invicto que arrastraba de la mano de Gustavo Álvarez ante Católica, elenco que con dos estocadas, un zapatazo de Alexander Aravena y una magistral chilena de Fernando Zampedri, batió a los azules que descontaron con el gol de Leandro Fernández.

Desafortunadamente para los azules, la UC aprovechó sus oportunidades y fue más contundente a la hora de marcar diferencias en el compromiso.

Tras el compromiso, TNT Sports entrevistó al DT azul, quien cargó contra uno de sus jugadores que se lesionó en la antesala del partido y obligó a realizar un cambio en la oncena en horas previas al partido.

El reto en específico fue para Ignacio Tapia, defensor que sufrió un tirón en la pierna izquierda durante la parte final del trabajo precompetitivo, pero Álvarez reveló nuevos antecedentes.

“Tenemos que ser más cuidadosos”

Con relación a esto, el estratega azul detalló que “me cambió, tenemos que ser más cuidadoso con eso puertas adentro”.

“Tapia arrastraba una molestia desde ayer que me enteré en el momento del partido, me sorprendió y me molestó“, indicó.

Por otra parte, también se tomó minutos para desmenuzar brevemente el trámite del partido, donde afirmó que “el equipo hizo un buen partido, desde el inicio arrancamos muy bien, sostuvimos la presión todo el primer tiempo, hasta que Católica salió a jugar y empezar a dividir”.

“Venía destacando el carácter del equipo, hoy no se vio en el resultado, pero sí en lo que mostró el equipo, me deja la misma tranquilidad de siempre”, finalizó.