Ambos sostienen que llevan un estilo de vida 'DINKS', y no pretenden romperlo, aunque decepcionen a sus familias.

Una pareja radicada en Sydney, compuesta por un chileno y una australiana, defendió su decisión de no tener hijos al considerar que eso atentaría contra sus libertades, se consideran demasiado egoístas y pretenden mantener ese estilo.

Heraldo Uribe (34) e Indi (25) se aseguran ser dos personas de un estilo DINKS (siglas en inglés sobre individuos con “doble ingreso y sin hijos”). Han estado juntos desde 2019 y se casaron en 2022, viajan mucho, van a cenas y aprovechan al máximo su calidad de vida, el cual incluye a dos perros.

En conversación con la agencia Reuters, Heraldo indicó que se sometió a la vasectomía para dejar fuera la opción de convertirse en padre. Él y su esposa sostienen que sus familias non están de acuerdo.

“Soy egoísta y elijo no tener hijos por eso. Prefiero ser egoísta sin hijos que tenerlos y seguir siendo egoísta. Quiero tomar una siesta cuando quiera. Quiero ir a cenar cuando quiera. No creo que pueda pagar niños”, detalló la mujer.

“Mi esposo recibió el tijeretazo (cirugía) para que podamos vivir para siempre en nuestra era DINK. Este estilo de vida es un poco egoísta, en el mejor sentido”, agregó.

El chileno expuso su punto: “Puedo concentrarme en lo que quiero: mi carrera, mi compromiso como esposo y ayudar a los demás. El estilo de vida DINK me permite casi recuperar mi infancia y disfrutar de una vida libre de estrés. Hace décadas que no tengo un televisor; nunca creerás cuánto me ha salvado”.

Pareja, muy egoístas para tener hijos

Heraldo llegó en 2018 a Australia, luego de haber completado el Servicio Militar y tener unos años de carrera. Allí comenzó a trabajar como limpiador en un hotel y tiempo después conoció a quien se convirtió en su esposa.

Según él, debió asumir labores de cuidado de niños desde muy pequeño, ya que era el mayor de cuatro hermanos. En su relato aseguró que esa experiencia hizo que descartara la opción de ser papá en el futuro.

“Como adulto, finalmente siento que ahora puedo elegir estar libre de niños y despedirme de las responsabilidades que pesaban sobre mí cuando era niño. Es mi oportunidad de disfrutar de una vida sin preocupaciones”, sostiene.

“Es la capacidad de ser espontáneos lo que nos gusta. Si queremos vivir una mentira, podemos hacerlo. Si queremos visitar amigos, podemos hacerlo. Quiero paz y tranquilidad y los niños son muy ruidosos”, añade la mujer.

Asimismo, ambos confesaron que la decisión no cayó bien en sus familias, aunque ha sido respetada hasta el día de hoy.

“Dos semanas después de casarnos, recibimos preguntas que decían ‘¿cuándo tendrás hijos?’ Dijimos que no íbamos a hacerlo y pensaron que estábamos bromeando o que cambiaríamos de opinión”, declaró la australiana.

“Ahora se han dado cuenta de que lo decimos en serio después de que Herlado se hizo la vasectomía. Algunas personas dicen que están decepcionadas con nuestra decisión. Prefiero arrepentirme de no tener hijos que arrepentirme de tenerlos”, concluyó.