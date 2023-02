El hecho ocurrió el pasado sábado mientras la joven asiática caminaba por las calles de la capital, cuando de pronto un motociclista se acercó y de manera sorpresiva le quitó su celular.

Quienes seguían la transmisión a través de la plataforma Twitch fueron testigos del robo, por lo que rápidamente comenzaron a exigir al sujeto que devolviera el smartphone.

Luego del incidente, Jinnytty -quien cuenta con 278 mil seguidores en Instagram y 860 mil en Twitch- utilizó su Twitter para referirse a lo sucedido.

“El cordón estaba envuelto alrededor de mi brazo y estaba sosteniendo el teléfono con mucha fuerza porque sé que puede haber ladrones que roban el teléfono”, señaló.

“Pero me lo arrebató muy fuerte de la mano y el cordón también se rompió”, agregó. “¿Puedes devolverme mi teléfono?”, concluyó.

Curiosamente lo mismo le ocurrió en enero pasado en Buenos Aires, Argentina. Luego de llevar menos de 24 horas en el país trasandino, comenzó a transmitir a plena luz del día mientras caminaba por avenida Corrientes, una de las más concurridas de la ciudad.

My phone got stolen during the livestreaming and I was chasing the thief shouting IM STREAMING hoping the person would be like oh OK then keep up the good content sorry to bother you but they didn't:( but thankfully I did get the phone back thanks to Argentinian people who helped https://t.co/CbgEWJI4Xs

— TSM Jinnytty (@Jinnytty1) January 24, 2023