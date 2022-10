Una nueva medida adoptará Rusia con los padres que no paguen la pensión alimenticia de sus hijos. El gobierno ruso castigará a los deudores enviándolos a la guerra que actualmente mantiene con Ucrania.

Según reportó el periódico británico Daily Mail, la drástica medida se adoptó como una respuesta a las madres que se han visto afectadas por los padres que se niegan a aportar con la manutención de sus propios hijos.

Los morosos serán llamados para alistarse al ejército ruso y no podrán excusarse, explicó un portavoz del Kremlin. La idea es que los padres salden su deuda con las ganancias militares o la compensación familiar en caso de que mueran, cuyo dinero irá en directo benéfico de sus hijos.

De acuerdo con el portal alemán Deutsche Welle, en promedio un soldado ruso tiene un salario promedio que bordea los 200.000 rublos al mes, es decir, cerca de tres millones de pesos chilenos. Además, su paga es cinco veces mayor que el sueldo promedio en Rusia.

El no pago de la pensión alimenticia en Rusia

Una de las madres que afectados por el no pago de la pensión alimenticia es Dana Borisova, presentadora de televisión y exmodelo de Play Boy. En su caso, el padre de su hija lleva años sin pagar la manutención y ambos están en una disputa legal que actualmente sigue en curso.

“Conozco a un tipo que no paga la pensión alimenticia y que vive al lado; el padre de mi hija es mi vecino. Desafortunadamente, todavía no es llamado, pero sería genial que mostrara responsabilidad, si no es con su hija, al menos con su país“, comentó Borisova al Daily Mail.

La situación llamó aún más la atención en Sochi, una ciudad donde su alcalde, Alexey Kopaygorodsky, está persiguiendo a los deudores para enviarlos al frente de batalla.

Tras anunciar la medida, el edil afirmó que muchas mujeres han denunciado a los ‘papitos corazón’ e incluso han entregado sus datos personales para que sean llamados para combatir en el conflicto bélico.