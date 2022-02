Una mañana especial para una madre y su hijo, por el regreso a clases, se transformó en una jornada llena de revuelo, que se internacionalizó en posiciones divididas de los cibernautas.

La protagonista, involuntaria, se llama Vanesa Medina, una boliviana que reside en Santa Cruz de la Sierra (al este de los Andes), abogada de profesión y modelo, además de fisicoculturista.

Febrero marcaba el inicio del año escolar en Bolivia, por lo que la mujer fue a dejar a su hijo de tan solo 4 años, quien quedó atrapado en una controversia que, a esa edad, no se puede comprender.

Cuando Medina bajó del auto al niño, una mujer que hacia fila en el suyo, a la entrada del recinto, tomó su celular y le sacó fotografías. No conforme con eso, también grabó un video. Con todo el material tenía intenciones claras: publicarlo en redes sociales para quejarse de la escena.

Así lo hizo. La apoderada escribió que la situación le daba “asco”, agregando “tengo ganas de cambiar a los chicos de colegio”, debido a la ropa “ajustada” e “inapropiada” que la otra madre usaba.

Pronto se sumaron voces que la daban la razón. Lo que la ‘inconforme’ no sabía era el revuelo que causaría su publicación, dada la división de bandos opinando sobre los hechos. Así lo han consignado medios, desde Centroamérica hasta Europa.

Mientras una madre y apoderada hacía sus descargos en sus redes sociales, exhibiendo a Vanesa Medina, la abogada y modelo fitness boliviana, los cibernautas reaccionaron, como era de esperarse, haciendo sus propias valoraciones. El debate se activó en cuestión de horas.

En la línea de la virtud y valores, dentro del territorio escolar, estaban las apoderadas que opinaron que la madre del pequeño estudiante debía guardar el decoro para asistir al colegio, usando la vestimenta apropiada.

“Se pueden vestir como les da la gana, en otros lugares, no para ir a un centro educativo. Hay que tener un poco de pudor por los niños”, decía el comentario de una mujer.

De a poco, comenzaron a surgir escritos en la misma tónica. La ropa de Vanesa, a su juicio, alteraba la buena costumbre y convivencia del lugar.

“Vestimenta muy poco apropiada para una mamá con un niño en el colegio. No es mucha ciencia, es sentido común”, decía otra de las féminas que llegó a colaborar en la crítica contra la mujer que, poco después comenzó a ser buscada en redes sociales. Resulta que se trata de una “Miss Fitness Bolivia”.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, salieron al paso otras mujeres que consideraron que la actitud e intento de funa contra la abogada fue un acto machista protagonizado por otras congéneres.

“Parece que nadie tiene nada que hacer, solo fijarse en los demás para criticar”, consigna lo escrito por otra cibernauta, el medio lavoz.com.ar.

Otro de los comentarios con más “likes”, fue el de un hombre que aseguró: “Los niños no ven eso con maldad, son los ojos de las mujeres que se quedan ciegas de envidia”.

El suceso no tardó en viralizarse de un continente a otro. Tanto así que el medio británico The Sun dedicó una publicación a lo ocurrido, desde la publicación en contra de la vestimenta de Medina.

Este portal calificó a la joven como una “Mamá Hot”, para dar a conocer en ese territorio europeo su historia y reacción a los acontecimientos, agregando el entretelón de la polémica surgida desde las redes sociales bolivianas, y las de otros países, muy divididas por el caso.

‘Hot’ mum hits back at other parents who claim her outfit is ‘inappropriate’ for the school run pic.twitter.com/t0jKL62Wz2

— The Sun (@TheSun) February 7, 2022