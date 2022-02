Al inicio de esta semana el mercado Angelmó, ubicado en Puerto Montt, fue el centro de la polémica luego de que se viralizara una cuenta que superaba los 162 mil pesos tras un almuerzo en familia.

La publicación, realizada el miércoles por una usuaria en Twitter, trató dicha atención como “un robo”.

Según la fotografía que compartió en redes sociales, la cuenta cobraba $72 mil por cuatro pailas marinas, $14 mil por un salmón, $12 mil por una merluza. Además, $18 mil por un chupe y $12 mil por un pollo.

Por otro lado, los comensales también pagaron $12 mil por seis bebidas, y $8 mil por dos jugos. Además, se le sumó una propina de $14.800.

Esto es un robo #Angelmó #PuertoMontt no vayan a comer a Angelmó. Aparte de sucio el lugar, no entregan carta y después te asaltan con la cuenta 😡🤬😠 pic.twitter.com/nsSXyyQous — FotoXiama 🎞  (@fotoxiama) February 9, 2022

La historia tras la gran cuenta

En conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega, uno de los clientes que debió pagar aquel elevado precio contó que todo ocurrió cuando una prima y su familia llegó a Puerto Montt, por lo que decidieron ir el lunes al mercado Angelmó.

Fue entonces que el hombre, llamado Luis González, aseguró que no les entregaron la carta, señalando además que “los precios no estaban publicados en ninguna parte”.

“Llegamos ese día a Angelmó y estaba llenísimo, así que ingresamos al local con una mesa disponible”, contó González, quien aseguró que el local no contaba con el menú ni tampoco el famoso código QR que se empezó a propagar en medio de la pandemia.

Es por eso que la persona quien los atendió fue la encargada de decir qué tenían disponible. “Éramos cuatro adultos y cinco niños. Los niños chicos en realidad no comen mucho, ellos iban de los 4 años a 10 y de hecho querían arroz con salchichas”, dijo el afectado.

Sin embargo, no contaban con ese plato por lo que optaron por diferentes platos típicos. “Fue ahí cuando tuvimos cuatro pailas por 72 lucas, fíjate, 18 mil pesos cada paila”, destacó González.

De todas formas, las familias no supieron del precio hasta el momento en el que llegó la cuenta. “Nos sorprendimos (al ver el precio), pero no hicimos mayor problema y pagamos”, narró.

Al ser consultado sobre la reacción de los adultos en la mesa, González destacó que dichas cifras eran excesivas. Ahí, además aseguró que “ni siquiera en Pucón o Puerto Varas me han cobrado precios así, ni siquiera en restaurantes digamos lindos, jamás me habían cobrado platos por 14 o 18 lucas”.

Una razón tras los grandes precios

Fue entonces que José Antonio Neme y Katherine Ibáñez bromearon con el costo de la famosa paila marina y consultaron qué tenía dicho plato para tener aquel precio.

“Yo me comí la merluza con agregado a doce lucas”, bromeó González. “Pero la paila era contundente. Parece que no estaba tan bueno, porque no se comieron todo”, añadió después.

Sobre la publicación en redes sociales de la cuenta, el hombre aseguró que fue obra de alguien más, ya que él, si bien le tomó la foto a la cuenta, sólo la había compartido con familiares y amigos.

“Me da lata en el fondo porque no hay intención e funar a Angelmó, no he querido publicar el local ni nada. Creo que lamentablemente Puerto Montt no esta preparado para el turista”, comentó.

“Quizá quieren recuperarse después de la pandemia, en estos años la empresa del turismo se quedó sin liquidez”, excusó Neme.

“Y lamentablemente pasa esto”, añadió el comensal, quien cerró la conversación asegurando que la próxima vez que quisiera ir a Angelmó, lo “pensaré bien antes”.