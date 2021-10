En las redes sociales se encuentran publicaciones de todo tipo, incluso de situaciones insólitas que sorprenden a más de un usuario. Este fue el caso de la modelo de OnlyFans e influencer estadounidense, Jayne Rivera, de 20 años, quien compartió fotografías posando junto al féretro de su difunto padre.

La polémica situación ocurrió el pasado domingo en la ciudad de Miami y le costó una oleada de criticas a la joven modelo. “No creo que fuera inapropiado”, explicó Rivera al canal NBC 6, del estado de Florida.

Las fotografías estaban acompañadas de un texto que decía “Mariposa, vuela lejos. Descansa en paz papi, eras mi mejor amigo. Una vida bien vivida”. La publicación se llenó de tantos comentarios negativos, que la influencer tuvo que cerrar su cuenta de Instagram.

this Instagram model’s father passed away,,,, and she did a photo shoot with the open casket…. pic.twitter.com/u1EVNxaajz

— Mac McCann (@MacMcCannTX) October 26, 2021