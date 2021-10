Una profesora de filosofía británica acusada de transfobia por considerar que las personas no pueden cambiar su sexo biológico, denunció una campaña de “acoso” en su contra, con amenazas que hacen temer por su seguridad.

“Desde el comienzo de la semana, he sido objeto de una campaña de acoso, explícitamente diseñada para que me despidan por mis opiniones académicas”, dijo Kathleen Stock, de la Universidad de Sussex (sur de Inglaterra), en un comunicado publicado en su página web el domingo.

En esta declaración, leída en un acto el sábado al que no pudo asistir por la polémica, denunció que en los últimos diez años las redes sociales “han permitido que unos pocos estudiantes con tendencias totalitarias tengan un efecto desproporcionado y aterrador sobre los demás”.

Was supposed to speak on a panel on "Hate, Heresy and the Fight for Free Speech" at the Battle of Ideas festival @theboi_uk yesterday run by @instofideas. Events got in the way but here's transcript of the short statement read out on my behalf https://t.co/a82RFcI5Dm

— Kathleen Stock (@Docstockk) October 10, 2021