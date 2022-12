Google publicó el tradicional Year In Search: El Año en Búsquedasdel 2022, que sorprendió con tener en sus primeros lugares, partidos internacionales de Cricket. También destacan nombres que tuvieron controversias, como Will Smith y Johnny Depp, mientras que el primero puesto lo ganó el popular juego, Wordle.

Wordle, el popular juego de Internet, fue el concepto más buscado en Google durante este 2022 en el mundo, año marcado por otros eventos que fueron altamente googleados, como la guerra entre Rusia y Ucrania, o la muerte de la reina Isabel II.

Vale recordar que estas mediciones se publican año a año, gracias a Year In Search: El Año en Búsquedas del metabuscador, que evidencia las curiosidades e interés del mundo, en los últimos 365 días.

¿Qué fue lo más buscado en Google en el mundo el 2022?

Como cada fin de año, Google elaboró una lista que evidencia lo más buscado en el sitio durante este 2022 en todo el mundo, lo que se traduce en el ya conocido Year In Search: El Año en Búsquedas.

De este modo, la radiografía anual demuestra que la muerte de Isabel II, la invasión en Ucrania fueron claves en las tendencias que las personas indagaron.

Contrario a lo que muchos puedan pensar, el fútbol, junto al Mundial de Qatar no está en los primeros 5 lugares, lo que sí sucedió con algunos partidos internacionales del cricket.

Top 10 búsquedas de Google en el 2022 en el mundo:

1) Wordle

2) India vs England (Crícket)

3) Ukraine

4) Queen Elizabeth

5) Ind vs SA (Cricket)

6) World Cup

7) India vs West Indies (Crícket)

8) iPhone 14

9) Jeffrey Dahmer

10) Indian Premier League (Crícket)

Las noticias más buscadas en Google este 2022

Como explicamos, la guerra entre Rusia y Ucrania fue una de las grandes tendencias en búsquedas del 2022 en Google, es más, fue la noticia número 1 en el metabuscador.

También la Viruela del Mono, resultados de elecciones o el veredicto en el caso entre Johnny Deep y Amber Heard, se posicionaron en los primeros puestos.

1) Ucrania

2) Muerte Reina Elizabeth

3) Resultados elecciones

4) Powerball números

5) Viruela del Mono

6) Huracán Ian

7) Johnny Depp veredicto

8) Tiroteo escuela Texas

9) Will Smith Oscars

10) Roe v Wade

Personas, actores y atletas

De igual modo, Google enlistó a las personas, actores y atletas más buscados durante este 2022:

– Actores más buscados en Google:

1) Johnny Depp

2) Will Smith

3) Amber Heard

4) Chris Rock

5) Jada Pinkett Smith

6) Joseph Quinn

7) Evan Peters

8) Andrew Garfield

9) Julia Fox

10) Ezra Miller

– Top 10 atletas en el metabuscador:

1) Novak Djokovic

2) Rafael Nadal

3) Serena Williams

4) Manti Te’o

5) Shaun White

6) 羽生結弦 (Yuzuru Hanyu)

7) Brittney Griner

8) Gerard Piqué

9) Cain Velasquez

10) Carlos Alcaraz

– Personas más repetidas en las indagaciones de Google en el 2022:

1) Johnny Depp

2) Will Smith

3) Amber Heard

4) Vladimir Putin

5) Chris Rock

6) Novak Djokovic

7) Anna Sorokin (Delvey)

8) Andrew Tate

9) Rishi Sunak

10) Simon Leviev

Películas, programas de TV y canciones más buscadas

– TV Shows:

1) Euphoria

2) House of the Dragon

3) Moon Knight

4) The Watcher

5) Inventing Anna

6) Dahmer

7) The Boys

8) All of Us Are Dead

9) Sandman

10) Heartstopper

– Películas:

1) Thor: Love and Thunder

2) Black Adam

3) Top Gun: Maverick

4) The Batman

5) Encanto

6) Brahmāstra: Part One – Shiva

7) Jurassic World Dominion

8) K.G.F: Chapter 2

9) Uncharted

10) Morbius

– Canciones más buscadas en Google: