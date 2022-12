"Bono invierno", "Pase de movilidad" e "IFE Laboral" fueron los términos más googleados por los chilenos durante este 2022. Sin embargo, la lista completa es mucho más variada que los tres primeros lugares, por eso, "Year In Search: El Año en Búsquedas" de Google entregó el listado según: tendencias, noticias, personas, series, películas y más.

¿Qué fue lo más buscado en Google en Chile este 2022? Como cada fin de año, el popular metabuscador publicó su tradicional Year In Search: El Año en Búsquedas, que evidencia las curiosidades e interés en nuestro país, en los últimos 365 días.

De esta forma, y tal como lo han hecho desde 2001, Google midió los términos que fueron tendencia de búsqueda este año, es decir, aquellas consultas que tuvieron altos peaks de tráfico durante todo el 2022.

¿Qué fue lo más buscado en Google en Chile el 2022?

Year In Search: El Año en Búsquedas, es una radiografía de los intereses online de los internautas en Chile, en la que nuevamente Google se usó como una herramienta para preguntar, explorar, encontrar y descubrir información.

De este modo, eventos como la Guerra entre Rusia y Ucrania, la apertura de Ikea, ayudas sociales, conciertos y un asesino serial, fueron parte de las tendencias más buscadas en Google por los chilenos, este 2022.

1) Bono invierno

2) Pase de movilidad

3) IFE Laboral

4) Ucrania

5) Ikea

6) Flamengo

7) Jeffrey Dahmer

8) OTAN

9) Viruela del mono

10) Rusia

Los “Cómo” y “¿Qué es?” Más buscados por los chilenos en Google

Muchas veces Google, deja de ser solo un metabuscador y pasa a ser San-Google, gracias a las respuestas a nuestras principales interrogantes.

De esta forma, Year In Search, también muestra el listado de los “cómo” más indagados y también los cuestionamientos de “¿Qué es?” Más buscados durante este 2022.

¿Qué es?

¿Cómo?

1) ¿Cómo saber si soy vocal de mesa?

2) ¿Cómo sacar pase de movilidad?

3) ¿Cómo se contagia la viruela del mono?

4) ¿Cómo saber dónde voto?

5) ¿Cómo postular al bono de invierno?

6) ¿Cómo saber si mi pase de movilidad está bloqueado?

7) ¿Cómo cambiar la hora en el celular?

8) ¿Cómo postular al IFE laboral?

9) ¿Cómo murió Jeffrey Dahmer?

10) ¿Cómo van las votaciones?

¿Cuáles fueron las noticias más buscadas este 2022?

Y como en cada ocasión, las noticias más importantes no solo marcan la pauta en la agenda nacional e internacional. También las tendencias evidencias cuáles son aquellas que las personas quieren saber.

¿Y cómo lo medimos? Viendo las noticias más buscadas por los chilenos en Google durante este último año.

1) Guerra Ucrania

2) Apertura Ikea

3) Pez Remo

4) OTAN

5) Viruela del mono

6) Telescopio espacial James Webb

7) Tonga

8) Elecciones en Brasil

9) Precio aceite

10) Cambio de Mando

Series y películas

Como no todo es noticias, Year In Search también elaboró la lista de las películas y series más googleadas este 2022. Aquí, el asesino serial, Jeffrey Dahmer vuelve a estar en el primer lugar, gracias a la producción de Netflix.

Series

1) Dahmer

2) Resident Evil

3) Halo

4) Desde Cero

5) Puerto Estambul

6) Manifest

7) Alba

8) Sagrada Familia

9) 42 días en la Oscuridad

10) Los Prisioneros

Películas

1) Red

2) Vértigo

3) Hope

4) Smile

5) Bárbaro

6) Elvis Presley

7) Chernobyl

8) Encanto

9) Coda

10) Amsterdam

¿Cuáles fueron las personas más googleadas?

Respecto a este apartado, Year In Search de Google distingue entre las personas (celebridades, cantantes, políticos, actores, etc) que aún están vivas y quienes no dejaron.

Personas

1) Daddy Yankee

2) Alejandro Tabilo

3) Shakira

4) Will Smith

5) Johnny Depp

6) Amber Heard

7) Christian Garín

8) Chris Rock

9) Marcianeke

10) Vladimir Putin

Nos Dejaron

1) Reina Isabel II

2) Zalo Reyes

3) Anne Heche

4) Taylor Hawkins

5) Aaron Carter

6) Olivia Newton-John

7) Lad Cobra

8) Leonel Sánchez

9) Javier Miranda

10) Diego Verdaguer

Los términos de fútbol más buscados en Chile en Google este 2022

Respecto al mundo de los deportes, el quipo de Arturo Vidal, cuadro campeón de la Copa Libertadores 2022, junto a las clasificatorias a la actual Copa del Mundo, se llevaron los primeros lugares en cuánto a búsquedas de fútbol.