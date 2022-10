Un hombre fue liberado de la cárcel tras cumplir 35 años de condena injusta, gracias a la repetición de un viejo episodio de MythBusters (Cazadores de Mitos).

Gracias al capítulo, Juan Galvan pudo demostrar científicamente su inocencia. El programa evidenció que no se podía encender un charco de gasolina con un cigarrillo encendido, algo de lo que lo acusaron en la década de 1980, con el resultado de la muerte de dos hombres en Chicago.

John Galvan llevaba 21 años en prisión cuando vio por casualidad una repetición del programa de Discovery Channel, Cazadores de Mitos, en 2007.

Para su sorpresa y deleite, en el episodio –que se centraba en desmontar mitos de Hollywood intentando recrear científicamente escenas de películas– los presentadores del programa, Jamie Hyneman y Adam Savage, intentaron utilizar un cigarrillo para encender un charco de gasolina.

Su intento fracasó estrepitosamente y el dúo llegó a la conclusión de que este escenario común en las películas de acción no es realmente posible.

Desde ese punto, la historia de Galvan empezó lentamente a cambiar: quince años después de ver el episodio, y tras un arduo trabajo legal, Galván y sus abogados del Innocence Project (Proyecto Inocencia) convencieron a un juez de que anulara su condena y la de otros dos hombres que también fueron declarados culpables.

“Sinceramente, fue impactante para mí… Siento que todos hemos visto películas en las que encienden la gasolina en la calle con un cigarrillo y el coche explota”, explicó la abogada de Galván, Tara Thompson.

“Realmente nunca pensé mucho en si eso podría ser real o no”, añadió.

“Cuando vi este episodio de Cazadores de Mitos, como abogada, me hizo darme cuenta de que hay cosas en las que tienes que profundizar: no puedes dar por hecho que entiendes la ciencia hasta que no la investigas”, agregó.

John Galvan was two decades into a life sentence when he caught an episode of @Discovery's @MythBusters that renewed his hope. https://t.co/8WD4VVnTs1

— The Innocence Project (@innocence) October 7, 2022