Janet Airlines ni siquiera es su nombre real, sino más bien una denominación por el acrónimo de “Just Another Non-Existent Terminal” (Solo otra terminal inexistente) o quizás, es el acrónimo de “Joint Air Network for Employee Transportation (Red aérea conjunta para el transporte de empleados), aunque la verdad, nadie lo sabe.

Es poco lo que se sabe de esta aerolínea, pero opera en Estados Unidos y tiene base en Las Vegas, ubicada en el estado de Nevada, donde no sólo hay casinos y hoteles, sino también otra instalación que durante años ha sido blanco de la curiosidad del público.

Pero, ¿por qué no se pueden comprar pasajes en esta aerolínea? La respuesta es simple: no está disponible al público, o al menos, no al público normal que no tenga el rango de alto secreto que otorgan las autoridades estadounidenses, a cargo de manejar esta flota.

Se trata de uno de los misterios más buscados por los “spotter”, como se les llama a los aficionados al registro y observación de aeronaves, que ven más misterios que verdades en “Janet Airlines”.

Janet Airlines: ¿El secreto peor guardado?

Se trata de una flota de aproximadamente 11 aviones, que opera en el cielo de Estados Unidos y que pertenecería a la Fuerza Aérea de ese país, operada a través del contratista AECOM, un proveedor de servicios militares y de seguridad.

Son reconocibles a simple vista. Son naves blancas con una franja roja y no tienen ningún logo de alguna marca asociada, ni siquiera un “Janet Airlines” o algún símbolo del gobierno asomado en sus alas, consignó Infobae.

Operan en estados como California, Nuevo México, Ohio y Utah, aunque su base está en Nevada, específicamente en Las Vegas, donde a diario se les puede ver despegar desde el Aeropuerto Internacional McCarran, aunque no parten desde la zona donde están los vuelos comerciales, sino que desde un terminal militar apartado, donde salen siempre con destino desconocido.

¿Y qué transportan estos aviones? Sólo personas. Operan como si fuera una aerolínea comercial, con la diferencia de que para disfrutar de un apacible vuelo en estas naves debes ser un empleado gubertamental, contratista de instalaciones militares o tener un perfil de alta dirección en los Estados Unidos.

La aerolínea estaría operando desde los años 70 y uno de sus destinos más habituales es la zona de la base militar del Lago Groom, más conocida como Área 51, objetivo de interminables teorías conspirativas que son ya parte de la cultura estadounidense y mundial, de acuerdo a Business Insider.

Desde ahí que nacen las teorías en torno a esta “secreta” aerolínea que todos conocen, considerando que los misterios en torno al Área 51 incluso llevaron a que centenares de personas se congregaran en las afueras de esta Base militar para buscar a los supuestos extraterrestres que se estudiaban en la zona.

Eso, pese a que en el año 2013 el gobierno de Estados Unidos reveló documentos que desclasificaron las actividades que se realizaban en esta base militar, afirmando que sólo se trata de un campo de pruebas y entrenamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Aunque cuando se le consultó a portavoz de la Fuerza Aérea de EE.UU. Benjamin Newell, sólo se limitó a señalar que “algunas actividades y operaciones llevadas a cabo en el Campo de Pruebas y Entrenamiento de Nevada, pasadas y presentes, están clasificadas y no pueden ser discutidas” y cuando se le preguntó por “Janet Airlines” indicó que “no podía confirmar ni desmentir la existencia de Janet Airlines ni de ninguna aerolínea de similares características” informó BBC Mundo.

¿Es posible trabajar en la “secreta” aerolínea?

Pese a todas las incógnitas que rodean a esta aerolínea, durante 2018 se dio a conocer que estaban reclutando personal para operar sus vuelos a las distintas bases aéreas de Estados Unidos, a través del contratista que opera “Janet”, AECOM.

Según informó Business Insider, ser un tripulante de cabina de “Janet Airlines” sería uno de los trabajos más exclusivos y ultrasecretos del país.

El trabajo consiste en realizar las mismas labores de un tripulante de cabina que opera en un área comercial, encargarse de garantizar la seguridad de los pasajeros durante todo el vuelo, realizar las demostraciones de seguridad, asistir durante las emergencias y también, el suministro de bebidas y alimentos a bordo.

De acuerdo con lo informado por el medio estadounidense, quienes postularan debían poseer un certificado que acreditara haber completado la escuela secundaria o un equivalente, aprobar un programa de capacitación y cumplir con el código de vestimenta de la aerolínea, nada muy diferente de lo que se les solicita usualmente a quienes postulan a estos cargos.

Sin embargo, hay un punto importante en la postulación que no es menor, todos quienes ingresen deben calificar y mantener la autorización de “Alto Secreto”, el nivel más alto de seguridad del gobierno estadounidense y que entrega acceso a información clasificada por seguridad nacional.

Claro que para acceder no sólo calificarán tu capacidad para realizar el trabajo a bordo del avión, sino que también se considerarán otras cosas como por ejemplo la lealtad que tengan con los Estados Unidos, su comportamiento sexual, conducta personal, estados financieros, consumo de alcohol y drogas, e incluso tu salud mental.

Una vez que hayas aprobado todos los requisitos, podrías acceder a ser un tripulante en la aerolínea más “secreta” del mundo, donde nunca te encontrarás con pasajeros que hayan comprado su boleto.