Ruth Hamilton, una canadiense de 66 años que vive en la ciudad de Golden, en el estado de Columbia Británica, se salvó de milagro de haber sido impactada por un meteorito que rompió el techo de su casa y cayó sobre su cama.

Eran las 11:35 pm del 3 de octubre pasado cuando ocurrió el inesperado evento. La mujer, que se encontraba profundamente dormida a esa hora, se despertó repentinamente y en estado de shock luego de haber escuchado lo que según ella parecía una explosión.

Hamilton pensó que algunos artefactos de una construcción o árboles a su alrededor podían haber caído sobre su casa. No obstante, fue cuando llamó a los servicios de emergencia cuando se dio cuenta de que tenía una roca gris sobre su cama, específicamente entre medio de sus almohadas.

Mind. Blown.🤯

A Canadian woman awoke when a meteorite crashed through her roof and landed on the pillow next to her! Ruth Hamilton heard an explosion, and thought a tree had fallen, turned over and saw a 1.3kgs rock next to her!

Statisticians place odds of this at 1/100 billion! pic.twitter.com/XBIXIBgZVU

— James Preston (@JamesPrestonZA) October 15, 2021