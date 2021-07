Tras no recibir el tratamiento adecuado para su hija, una mujer en México decidió pedir un recurso de amparo para que su pequeña que padece cáncer sea tratada como corresponde.

El recurso fue acogido por el juez Israel Flores Rodríguez, quien al conocer este caso no dudo en prestar ayuda a esta familia mexicana, por lo que emplazó al equipo médico a explicar por qué razón la niña no había obtenido su tratamiento para la leucemia.

Tras esto, el juez decidió realizar un seguimiento al equipo médico y enviarle una carta explicándole a la niña en palabras simples que él la iba a apoyar con el proceso y asegurarse de que recibiera el medicamento que corresponda para tratar su leucemia, según recoge el medio El Sol de México.

“Yo soy un juez que recibió un escrito en el que tu mamá me informó que has estado acudiendo a un hospital para que tu salud mejore pronto. Ella me dijo que en ese hospital no te habían dado un medicamento que necesitabas, por lo que me pidió que por favor le pidiéramos una explicación a los doctores y doctoras que te han atendido”, manifiesta el juez en el escrito.

“A partir de ahora estaré pendiente de tu atención en ese hospital, por lo que tú o tu mamá pueden avisarme sobre cualquier situación que les genere dudas. Asimismo, yo quiero informarte que en el hospital te dieron una nueva cita para el jueves uno de julio de dos mil veintiuno, a las nueve de la mañana, por lo que si es posible, podrías asistir ese día para que te revisen, te den tus medicinas y así tu salud siga mejorando“, concluyó la carta.

La historia fue compartida por diversos abogados a través de redes sociales, quienes se sumaron a la idea de explicarle a los niños estos casos en palabras simples.

Leucemia en niños

La leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea, el tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos, donde se forman las células sanguíneas, según explica el sitio Medline Plus.

En el caso de los niños, muchos de los síntomas presentes puede deberse a otra patologías, y la mayoría de las veces estos síntomas no son causados por leucemia.

Es el cáncer más frecuente en la edad infantil. Actualmente el tratamiento con inmunoterapia CAR-T 19 se ofrece en los casos de pacientes que han sido sometidos a tratamientos convencionales sin éxito, generalmente con una o más recaídas, señala el sitio del Hospital de Barcelona.