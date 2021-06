A los 41 años falleció Mircea Popescu, conocido por ser uno de los principales inversionistas de bitcoin en el mundo.

Según detallan medios internacionales como Hitc, el magnate murió ahogado mientras nadaba en una playa de Costa Rica.

Específicamente, Popescu fue arrastrado por las corrientes en Playa Hermosa de Garabito, ubicada en la ciudad costarricense de Puntarenas.

Sin descendencia, por ahora se desconoce cual será el destino de la enorme fortuna que amasó durante los últimos diez años.

Si bien no se sabe con precisión los alcances de sus bienes, se estima que logró una fortuna valorada en más de mil millones de dólares.

"Mediocrity is not a lack of intelligence.

Mediocrity is intelligence entirely dedicated to self-preservation."

Rip Mircea Popescu 🇷🇴 pic.twitter.com/oYRTiboVvn

— Remus (@7_remus) June 27, 2021