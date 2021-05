Un impactante video viral dejó la limpieza de un granero en una granja australiana. El hecho fue captado por una periodista y posteriormente fue publicado en redes sociales.

De acuerdo a lo expuesto por el canal local ABC Rural, la notera Lucy Thackray llegó hasta un poblado ubicado cerca de la ciudad de Tullamore, en la región de Nueva Gales del Sur.

Aquella provincia, una de las más ricas de todo el país, vive una intensa sequía en la actualidad, lo que ha hecho que proliferen las plagas de ratones en los campos.

En una parte del reporteo la profesional llegó hasta la granja de un hombre llamado Tyler Jones, quien se encontraba realizando limpieza a los silos (lugares donde se almacenan granos) de su campo.

Even if grain’s in silos, mice can get to it. Like Tyler Jones discovered in Tullamore when cleaning out the auger and it started raining mice #mouseplague #mice #australia pic.twitter.com/mWOHNWAMPv

— Lucy Thackray (@LucyThack) May 12, 2021