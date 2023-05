Un insólito registro se viralizó durante los últimos días en redes sociales, donde puede verse como una mujer en su bote queda acorralada por orcas luego de que un lobo marino se subiera a la embarcación para evitar ser cazado por estos depredadores del mar.

En el video, la afectada no sabe como reaccionar, puesto que podría ponerse en peligro a sí misma o a los animales al mover el bote. Además, no estaba segura de si debía empujar al lobo marino para liberarse de la situación o finalmente rescatarlo de ser devorado.

Si bien, no es una situación común, no está de más conocer la naturaleza de estos encuentros y qué hacer en caso de enfrentar una situación particular cómo esta. Así como desmitificar el actuar de las orcas, mal llamadas “ballenas asesinas”.

En conversación con BioBioChile, Nicolás Pérez, biólogo marino, divulgador en redes sociales y funcionario público de Sernapesca, conocido en Tiktok como @nico.olasp, explicó cómo reaccionar y por qué no hay que temerle a estos animales.

“Vamos a suponer que esta persona estaba navegando y se encontró con esta situación de una forma inesperada. Porque si fuese el caso en que la persona estaba navegando y divisó a lo lejos un grupo de orcas y voluntariamente se acercó, hay que recordar que está mal. No hay que hacer esas cosas, siempre hay que respetar la distancia de avistamiento de cetáceos, y de mamíferos marinos”, apunta el experto.

Asimismo, aclara que la distancia mínima de acercamiento a estos animales es de 50 metros. “Nunca hay que acercarse a grupos de animales porque posiblemente puedan estar cazando o comiendo como en este caso”, reitera.

En la misma línea, también aclaró que las orcas no son animales “asesinos”, como se les conoce popularmente. “No son ballenas, son delfines y el término asesino siento que no viene al caso. Basta, dejemos de demonizar a animales salvajes“, puntualiza.

Una mujer acorralada por orcas cazando, ¿qué hacer en estos casos?

“Lo mejor que hacer en estos casos es guardar la calma y esperar a que las orcas se vayan y a que el lobo quiera volver por sus propios medios al agua. Por ningún motivo intentar tocarlo ni acercarse a él porque puede reaccionar mal, puede intentar atacarnos”, asegura.

Por otro lado, enfatiza en que este es un proceso que no debe ser intervenido. “Esto es parte de la naturaleza, ya que en la naturaleza existen depredadores y existen presas, por muy cruel que sea, esto es así y es necesario”.

“Digo esto porque también me he topado a veces con algunos vídeos en donde personas intentan salvar, por ejemplo, tortugas de ser comidas por tiburones, o intentan salvar animales de ser comidos por otros animales. Eso está mal, en este caso en particular del vídeo la persona del bote tampoco tendría que tener las intenciones de salvar a este lobo de mar“, agrega.

Pérez también apunta a casos similares que han ocurrido en Chile y que no es probable que las orcas intenten volcar las embarcaciones, sobre todo si están mar adentro y no son tan pequeñas.

“Las orcas no van a hacer nada, no van a intentar dar vuelta al bote, ya sobre todo un bote de ese tamaño como ese. (…) Se van a eventualmente aburrir y se van a ir y ahí el lodo de mar va a volver al agua”, explica.

En caso de que no salga del bote, explica Pérez, se puede usar algún elemento no dañino para incitarlo a volver al agua. “Cuando ya se calma un poco más la situación pueden tratar con un palo o algo con distancia siempre, siempre manteniendo distancia y tratar de echarlo, que vuelva al mar para preservar igual la seguridad de la persona que está en el barco, no puede llevarse al lobo navegando por ahí”, enfatiza.

Por último, añadió que “salvar a un animal de ser comido por otro puede alterar los ecosistemas, especialmente en el ambiente marino. Por lo tanto, no debemos hacer más daño quitándoles la comida”.