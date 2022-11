Una joven aguja colipinta (Limosa lapponica) parece haber establecido un récord de distancia sin escalas para las aves migratorias al volar al menos 13.560 kilómetros (8.435 millas) desde Alaska hasta el estado australiano de Tasmania.

El ave fue marcada como cría en Alaska durante el verano del hemisferio norte con un chip GPS de seguimiento y un diminuto panel solar que permitió a un equipo internacional de investigación seguir su primera migración anual a través del Océano Pacífico, dijo el coordinador de BirdLife Tasmania, Eric Woehler. Como el ave era tan joven, se desconocía su sexo.

De unos cinco meses de edad, salió del suroeste de Alaska, en el delta del Yukón-Kuskokwim, el 13 de octubre y tocó tierra 11 días después en la bahía de Ansons, en el extremo noreste de la isla de Tasmania, el 24 de octubre, según datos del Instituto Max Planck de Ornitología de Alemania. La investigación aún no ha sido publicada ni revisada por pares.

El pájaro comenzó a dirigirse hacia el suroeste, hacia Japón, y luego giró hacia el sureste sobre las islas Aleutianas de Alaska, según un mapa publicado por el Centro de Aves Costeras Pukorokoro Miranda de Nueva Zelanda.

Wonderful news on ultramarathon flying Bar-tailed Godwits. Satellite tracked bird has flown NONSTOP from Alaska to Tasmania for the first time! What a trip! Thanks @miranda_trust, Max Planck Institute and others for this work drawing our world together. Nature is wild! 1/2 pic.twitter.com/NnT0QtLCUx

— Andrew Darby (@looksouth) October 24, 2022