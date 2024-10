Este jueves, Chile, Brasil y el resto de los países de la zona regresan a las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, ¿pero sabes cuál es la programación, horarios y dónde ver en vivo por TV abierta o por streaming todos los partidos?

Recordemos que previo al inicio de la novena fecha del certamen, Argentina se ubica en la cima de la tabla de posiciones con 18 puntos, mientras que el colista es el combinado peruano, que lleva solo tres unidades, dos menos que la selección chilena.

Ahora continuará la novena jornada de Clasificatorias Conmebol, donde Chile recibe a Brasil, que necesita un triunfo de visitante para poder escalar en la tabla. Mientras que la ‘Roja’, dirigida por Ricardo Gareca, tiene la misión de recuperar terreno después de perder de local ante Bolivia.

En tanto, el partido entre Venezuela versus Argentina, en Maturín, estará marcado por el regreso de Lionel Messi, que por lesión se perdió la anterior fecha doble del proceso eliminatorio.

Completan la jornada de este jueves, el Bolivia vs. Colombia y Ecuador vs. Paraguay, a disputarse en El Alto y Quito, respectivamente.

Otro de los grandes duelos será el que protagonicen Perú, que jugará como local ante Uruguay en el Estadio Nacional de Lima, mañana, viernes 11 de octubre.

Bolivia vs. Colombia a las 17:00 horas: Por MegaGo y Mega 2.

Ecuador vs. Paraguay a las 18:00 horas: Por Disney+ Premium.

Venezuela vs. Argentina a las 18:00 horas: Por CHV, ESPN y Disney+.

Chile vs. Brasil a las 21:00 horas: Por CHV, ESPN y Disney+.

Viernes 11 de octubre

Perú vs. Uruguay a las 22:30 horas: Por Chilevisión, ESPN 2 y Disney+.