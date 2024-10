Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, definió este miércoles el escenario de una Roja que vive un opaco presente en el camino hacia el Mundial del año 2026, específicamente penúltimo en la tabla de posiciones.

El ‘Equipo de Todos’, que ha conseguido solo 5 puntos de 24 posibles, enfrentará a Brasil este jueves con la obligación de obtener una esperada victoria en casa para enmendar el rumbo. Solo supera en la clasificación a Perú (3 unidades).

Consultado por el estado anímico del combinado de cara a la doble fecha con la Verdeamarela y Colombia, el ‘Tigre’ fue claro: “El pesimismo no está en la Selección, sino que en el entorno. Nosotros somos optimistas y queremos revertir la situación”.

“En el entorno, por opiniones, críticas y sumado a los resultados, reina el pesimismo. Nosotros queremos dar vuelta esto. Si hay algo que es bipolar es el entorno al fútbol, porque siempre quieren ganar y si se pierde está todo mal”, complementó.

En la misma línea, el exseleccionador de Perú señaló que “acá nos mantenemos equilibrados y es necesario para poner los pies sobre la tierra. No podemos confiar en nada y nada cambia hasta conseguir los objetivos. En el plantel, lo que reina es el optimismo y tiene fe por sobre todas las cosas, tengo la convicción de poder revertir esto“.

Consultado por cómo visualiza el duelo con los pentacampeones del mundo, a jugarse en el Estadio Nacional, el DT de origen argentino dijo que “será difícil. Buscaremos imponernos con la presión de nuestra gente. Será un partido disputado, me imagino con una mayor posesión del balón de Brasil. Anhelo que Chile tenga un protagonismo y lo asuma como tal”.

“Es difícil analizar este tipo de partidos, porque es un duelo de difícil visualización. Uno intenta controlar, para después atacar e intentar ganar. También buscaremos neutralizar al rival…

Brasil es Brasil, una potencia”, complementó.

Gareca defiende la absoluta renovación en la Roja

Respecto a la masiva presencia de jóvenes seleccionados para los cruces con Brasil y Colombia, el ‘Tigre’ señaló que “es el escenario que se presenta. Es la idea. Con jugadores veteranos se puede dar algo que se repite durante siete u ocho años. Nadie puede determinar el resultado. No me meto con la gente ni con la prensa”.

“Los muchachos que están son los mejores para representar al país. Te lo hablo desde la experiencia no ficticia. Viví un proceso de siete años y medio donde me tocó poner jugadores sin experiencia, del medio local y lograron objetivos importantes, no sólo de resultados, sino también en ranking FIFA”, añadió.

Para cerrar el tema del recambio y dejar atrás la ‘Generación Dorada’, el sucesor de Eduardo Berizzo comentó que “más allá de lo que se genere alrededor de nosotros, cualquier jugador que está en selección debe estar capacitado para responder a esta exigencia. La experiencia se tiene que empezar en algún momento. El mejor momento de Chile arrancó con gente joven. Retrocedamos siete años más atrás, ¿qué edad tenían los experimentados? Hay que confiar en los chicos“.