Existe una gran cantidad de evidencia que demuestra que la Tierra es una esfera, sin embargo, aún hay personas que creen en el terraplanismo, a pesar de pruebas como los más de 5,000 satélites que orbitan y capturan fotos redondas diariamente. En un análisis simulado sobre la idea de una Tierra plana, se demuestra que la gravedad en un mundo así imposibilitaría caminar hacia los bordes, haría que los árboles crecieran en diagonal y causaría caos en las lluvias y los océanos. La presión del aire sería desigual, con áreas sin aire y otras aplastadas por el exceso. Además, un planeta plano no tendría día y noche, ni zonas horarias ni estaciones, y el Sol tendría que orbitar de forma circular para simularlos, aunque esto traería problemas de temperatura y la inexistencia de eclipses.

Existe una gran cantidad de evidencia que demuestra que la Tierra es una esfera. Sin embargo, aún hay personas que creen en el terraplanismo, a pesar de todas las pruebas, como los más de 5,000 satélites que orbitan alrededor y toman fotografías diarias en las que se ve redonda.

Por esto, hoy vamos a simular que la Tierra es plana y mostraremos cómo, física y científicamente, esto no puede ser posible.

Iniciemos con la gravedad de la Tierra:

Si la Tierra está en forma de panqueque, el centro de gravedad estaría en el medio.

Según el canal de YouTube What If, el video “¿Qué pasaría si la Tierra fuera realmente plana?“; todo lo que hay en el planeta sería atraído hacia este punto, y cuanto más te alejaras del centro, más fuerte serías atraído hacia él. En algún momento, la atracción comenzaría a tirarte hacia abajo, por lo que tendrías que empezar a subir.

Esto impediría que caminaras hacia los bordes, ya que la gravedad sería tan intensa que lo haría imposible. Nunca podrías ver la Antártida ni sabrías qué hay al otro lado de la Tierra plana.

Además, todos los objetos más cercanos al borde del planeta caerían de lado, en lugar de caer hacia abajo y la gravedad haría que los árboles crecieran en diagonal, porque estarían luchando contra esta fuerza.

Las lluvias, por ejemplo, caerían hacia el centro de la Tierra y la inundaría. También, los océanos serían absorbidos hacia el centro, creando un gran océano en el medio.

Ahora, consideremos la presión del aire en la Tierra:

Si el planeta fuera plano y la gravedad atrajera las cosas hacia el centro, el aire también se concentraría allí, dejando las áreas cercanas a los bordes sin ninguna presión de aire.

Esto significaría que, si vivieras en las afueras, no tendrías aire para respirar, y si vivieras en el centro, serías aplastado por el peso excesivo del aire.

¿Cómo sería nuestro sistema?

Para empezar, según What If no tendríamos día y noche. Pero si quisiéramos tenerlos, el Sol tendría que orbitar el planeta de forma circular. Cuando el Sol estuviera arriba, sería de día y cuando estuviera abajo de nuestro planeta plano, sería de noche.

No habría zonas horarias, ni tampoco estaciones. Además, el Sol tendría que ser más pequeño para evitar quemarnos al estar tan cerca, pero si fuera demasiado pequeño, nos congelaríamos.

Por último, no existirían eclipses, ya que nuestro planeta no podría cubrir el Sol.