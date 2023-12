Recientemente, desde la organización del Festival de Viña del Mar 2024 confirmaron al comediante Alex Ortiz, como parte de la parrilla de artistas, pero ¿quién es y por qué es conocido?

El también conocido como “El Flaite Chileno” tuvo una destacada participación en el pasado Festival del Huaso de Olmué, lo que aportó para ser parte de los invitados al escenario de la Quinta Vergara.

¿Quién es Alex Ortiz?

Según lo consignado por Página 7, Alex Ortiz estuvo ligado por casi una década a la gastronomía, antes de un radical vuelco para dedicarse al humor, por lo que comenzó a mostrar su rutina en diversos bares del país.

Pero entre medio, ganó popularidad con su cuenta de Twitter (ahora ‘X’) de @Flaitechileno, donde analizaba, por medio de sus post, la contingencia nacional, con un tono de humor.

“Yo primero trabajaba en cocina, me iba bien, después me hice cargo de la cocina y después dije ‘ya, voy a hacer un sushi’, y posteriormente me comenzó a gustar la comedia”, afirmó en abril de 2022 en el programa de YouTube de Luis Slimming, ‘Entre broma y broma’.

Su primer gran show fue en el Festival de Talca 2019, frente a más de 150 mil personas, donde se presentó con su personaje “El Flaite Chileno”.

Ya con más popularidad en el stand-up comedy , comenzó a usar su nombre real, Alex Ortiz, con el que llegó a la última edición del Festival del Huaso del Olmué.

¿Qué humoristas estarán en el Festival de Viña 2024?

Además de Alex Ortiz, cinco otros humoristas completarán la parrilla festivalera de la Quinta Vergara.

En concreto, se comunicó que Alison Mandel, Javiera Contador, Luis Slimming, Lucho Miranda y Sergio Freire animarán cada una de las noches del Festival de Viña, versión 2024.