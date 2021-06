El CrossFit se convirtió en uno de los entrenamientos más populares de la última década. Consiste en un tipo de entrenamiento con una serie de ejercicios funcionales, ejecutados con una alta intensidad y rendimiento, basándose en incrementar las diez capacidades físicas más reconocidas por los especialistas en cuando al entrenamiento deportivo con pesas.

Durante la ejercitación y su proceso, la idea es ir buscando el desarrollo de la fuerza y el tono muscular, aumentando su funcionalidad para repetir los movimientos en distintas situaciones de la vida.

Sin embargo, este famoso entrenamiento está afectando negativamente a quienes lo practican, haciendo incluso que muchas personas lo estén abandonando. “Me encanta la locura y la intensidad, pero no disfruto sentir dolor y dolor todo el tiempo”, explica Ashana Beria al sitio Lounge.

Para Dalvir Singh Nagi de 39 años, comenzó a ser preocupante los altos niveles de exigencia cardíaca a los que se sometía en cada entrenamiento. “Estaba realmente asustado por los ataques cardíacos después de un punto (…) el CrossFit me ayudó a ponerme en forma, pero la exigencia puede ser extrema”, dice también al sitio antes citado.

“Estaba ganando músculo sin quemar la grasa que tenía. Me di cuenta de que estaba reclutando y ejercitando grupos musculares completamente diferentes de los que requerían mis objetivos. Si tan sólo CrossFit tuviera un mejor equilibrio cardiovascular, podría haber continuado con él”, sostiene Tanya Rocque, de 28 años, quien dejó este entrenamiento cuando se sintió estancada deportivamente hablando.

No obstante, estos no son los únicos efectos negativos que el CrossFit puede generar. De acuerdo a información recogida por diario La Nación, este entrenamiento puede generar lesiones en los hombros, en la piel, y otros efectos incluso en el aspecto psicológico por posibles frustraciones por no obtener los resultados esperados.

AK Abhinav, profesional del fitness le dice a Lounge que “al principio, esto parece agradable, ya que siente que no tiene que preocuparse demasiado por qué ejercicios realizar y la progresión que debe seguirse. Pero una vez que se construye una buena base de acondicionamiento físico, es prácticamente imposible seguir un entrenamiento no estructurado para lograr objetivos específicos”.

Para las personas antes mencionada que decidieron abandonar este entrenamiento, su mayor preocupación era desarrollar algún problema cardíaco. “Siento que CrossFit es genial para los que tienen entre 20 y 30 años, pero no es aconsejable a largo plazo. Dado que todos los entrenamientos de CrossFit implican realizar un ritmo cardíaco muy alto durante períodos prolongados de tiempo, desconfiaba de desarrollar problemas cardíacos a largo plazo”, explica Nagi.

Estas preocupaciones sin embargo parecen ser sostenidas por la ciencia. En 2017, la Universidad de Illinois en Chicago (EEUU), a través de un estudio reveló que “las personas que realizaron tres veces las pautas de actividad física recomendadas durante 25 años tenían mayores probabilidades de desarrollar problemas coronarios en la mediana edad”.

Esto se suma, además, a que en el caso de mujeres, el CrossFit no las estaba ayudando a perder grasa corporal, sino que aumentando su musculatura, ensanchando zonas de su cuerpo que ya no eran agradables. “Me estaba volviendo tan grande alrededor de los hombros y la parte superior de la espalda que no me gustó en absoluto. Eso era lo opuesto a mi objetivo”, sostuvo Tanya Rocque.

Si bien hay personas que decidieron abandonarlo, lo cierto es que también tiene múltiples beneficios, pero quienes lo practican advierten que se deben tomar ciertas precauciones al inicio de cada entrenamiento en algún centro especializando.