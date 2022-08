Este lunes, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA por sus siglas en inglés), informó que Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar la vacuna bivalente de Moderna desarrollada para combatir el COVID-19, incluyendo su variante Ómicron.

Esto quiere decir que, al igual que la vacuna de la influenza, se espera que solo sea necesaria una inyección en adultos para poder combatir con el virus que detuvo al mundo en 2020.

We are pleased to announce that we have approved the UK’s first bivalent COVID-19 booster vaccine, made by @moderna_tx.

For more information see: https://t.co/MLXObQqyUt pic.twitter.com/VNelnGBfVD

— MHRAgovuk (@MHRAgovuk) August 15, 2022