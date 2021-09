Una nueva investigación da cuenta de la relación entre la resistencia a la insulina y la depresión. De acuerdo a los datos entregados por científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad Stanford, en Estados Unidos, podrías padecer un trastorno depresivo mayor si desarrollas este problema en el páncreas.

“Si eres resistente a la insulina, tu riesgo de desarrollar un trastorno depresivo mayor es el doble que el de alguien que no es resistente a la insulina, incluso si nunca has experimentado depresión antes”, explica Natalie Rasgon, una de las autoras de este estudio publicado en la revista American Journal of Psychiatry.

De acuerdo a estudios anteriores, una de cada tres personas padece resistencia a la insulina sin saberlo. “Esta afección no se debe a una deficiencia en la capacidad del páncreas para segregar insulina en el torrente sanguíneo, como ocurre en la diabetes de tipo 1, sino a la disminución de la capacidad de las células de todo el organismo para atender las órdenes de esta hormona”, explica un extracto de la investigación.

En tanto, según explica Clínica Mayo, la depresión es un trastorno emocional causante de una sensación de tristeza constante y una pérdida de interés a realizar actividades. Afecta los sentimientos, pensamientos y comportamiento de quien lo padece, además de estar relacionado con una serie de síntomas físicos y emocionales.

“Para muchas personas con depresión, los síntomas suelen ser lo suficientemente graves para causar problemas evidentes en las actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela, las actividades sociales o las relaciones con otras personas. Algunas personas pueden sentirse infelices o tristes en general sin saber realmente por qué”, agregan.

Rasgon, sostiene además que con anterioridad otros trastornos relacionados a la salud mental se habían relacionado con la resistencia a la insulina. “Alrededor del 40% de los pacientes que sufren trastornos del estado de ánimo son resistentes a la insulina”, dice la científica, según recoge el portal El Médico Interactivo.