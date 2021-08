Hace unos días la cantante nacional Mon Laferte revelaba su embarazo a través de redes sociales. Mediante un video posteado en su cuenta de Instagram, la intérprete señaló que tenía diez semanas, y pese al poco tiempo que llevaba, no quiso esperar para anunciarlo a sus seguidores.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos”, comenzó relatando. “Ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y cambios de peso y de humor”.

Además, manifestó cómo la pandemia ha afectado su trabajo, alejándola de su oficina y rutina laboral y todas las complejidades que la emergencia sanitaria ha supuesto para el mundo.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera”, expresó la compositora.

Y es que su proceso de gestación ha sido considerado de riesgo, razón por la cual debe permanecer en reposo absoluto. “Tengo mucho miedo todavía. Me queda un par de semanitas para estar bien”, agregó.

No obstante, Mon Laferte puntualizó en el impacto emocional y psicológico que ha tenido su embarazo, ya que muchas cosas que solían caracterizarla, hoy debe evitarlas.

A través de Instagram Stories respondió una serie de preguntas, en la cual recibió un comentario señalándole que “embarazada es aún más hermosa”, a lo que la cantante contestó que: “Gracias. Tengo el autoestima por el suelo, con este pelo sin podérmelo pintar y las hormonas”.

A su vez, le preguntaron si pensaba abandonar la música por su estado actual, a lo que respondió que “no, al contrario. Quiero experimentar la música embarazada”.

Tintura de cabello y embarazo

Para la intérprete de Amor Completo el tinturarse el pelo siempre ha sido parte de su esencia y ha acompañado cada cambio de imagen que ha tenido durante sus años de carrera.

Sin embargo, y como ella misma ha dicho, el no poder hacerlo ha significado un disminución de su estabilidad emocional, sumándose a todos los cambios psicológicos y hormonales que vive una mujer en este proceso.

Y es que la razón por la cual está contraindicada la tintura durante este periodo, es debido a que los fuertes químicos que poseen estos productos muchas veces traspasan el cuero cabelludo, llegando al torrente sanguíneo y siendo posible afectar al bebé, razón por la cual se recomienda, de hacerlo, después del primer trimestre.

“Algunos dermatólogos desaconsejan teñirse el pelo durante el embarazo ya que puede desencadenar problemáticas severas de la piel, cuyo tratamiento podría verse dificultado al ser limitadas las opciones de medicamentos que pueden consumir las futuras mamás”, explica Glamour.

Algunos expertos capilares señalan que la mejor opción es utilizar productos con fórmulas suaves y naturales, libres de acetato y plomo, amoniaco, peróxifos u otros derivados del petróleo.