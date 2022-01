Un hombre en India asegura haberse vacunado 11 veces contra el COVID-19 durante el 2021, luego de que se le negara su doceava inoculación. El sujeto habría utilizado diferentes tarjetas de identidad y números de teléfonos móviles de sus familiares cercanos para engañar a los trabajadores de la salud.

De acuerdo a lo informado por The News Indian Express, el caso del hombre llamado Brahmadeo Mandal, llevó a los altos funcionarios del departamento de salud del estado a iniciar una investigación, ya que en los registros se confirmó que el sujeto recibió al menos 8 dosis.

Según Mandal, quien afirma ser un cartero jubilado, recibió la primera inyección contra el COVID-19 el 13 de febrero de 2021. A partir de entonces, se acercó a diferentes puntos de vacunación en marzo, mayo, junio, julio y agosto.

En septiembre incluso habría recibido tres dosis utilizando su tarjeta de votante así como otros documentos de identidad. “El gobierno hizo algo maravilloso”, aseguró, refiriéndose a la vacuna.

El cirujano civil de Madhepura, Amarendra Pratap Shahi, aseguró a la BBC que se encontró evidencia de que Mandal recibió ocho dosis de cuatro recintos diferentes. De hecho, el medio aseguró que el hombre habría recibido dos dosis en un intervalo de media hora, quedando registrados en el portal de salud nacional.

“Estamos desconcertados de cómo podría suceder esto. Parece que tuvimos una falla en el portal. También estamos tratando de averiguar si hubo alguna negligencia por parte de las personas que manejan los centros de vacunación”, añadió el funcionario de salud.

En conversación con la BBC, Mandal contó que tenía escrito a mano la fecha, hora y lugar donde recibió 11 pinchazos entre febrero y diciembre de 2021. Además, aseguró que viajó a diferentes puntos de vacunación, incluso recorrió más de 100 kilómetros para recibir las dosis.

El hombre contó que antes de ser cartero, fue un “curandero practicante” por lo que “sabía algo sobre enfermedades”.

El cartero jubilado dijo que quiso recibir diferentes dosis para “mantenerse saludable” y añadió que no sufrió ningún efecto adverso.

“Después de recibir las vacunas me dolía el cuerpo, pero el dolor desapareció. Solía ​​tener dolor de rodilla y caminaba con un bastón. Ahora no. Me siento bien”, explicó Mandal.

De acuerdo a The Independient, el 89,4% de la población objetivo para vacunarse en India ya recibió la primera dosis contra el COVID-19. Sin embargo, sólo el 64,2% tenía el esquema completo para el 31 de diciembre de 2021.