Un grupo de científicos franceses aseguran que descubrieron una nueva variante del coronavirus en un grupo de 12 personas en el sureste de Francia. Esta nueva variante, llamada IHU, tendría en total 46 mutaciones, 14 más que la variante Ómicron.

El hallazgo fue prepublicado en la revista MedRxiv, sin embargo, los investigadores de la Universidad de Aix-Marsella solo tienen, hasta el momento, resultados preliminares que además deben pasar por la revisión de otros científicos antes de que los datos sean publicados oficialmente.

De acuerdo a los científicos, el estudio siguió todas las pautas de informes de investigación apropiadas para garantizar que las 12 personas contagiadas con el SARS-CoV-2 tienen efectivamente una nueva variante en su sistema.

El estudio asegura que el paciente que trajo consigo el IHU tiene su esquema completo de vacunas y regresó de un viaje a Camerún. Al llegar a Francia, comenzó a tener síntomas respiratorios leves, dando positivo a COVID-19.

Tras confirmar su contagio, se realizó un test qPCR, también conocida como PCR cuantitativa, para poder estudiar las características del virus con el que fue infectado y así determinar si pertenecía a alguna de las variantes como Ómicron o Delta.

Sin embargo, el análisis de los investigadores dio con 46 mutaciones y 37 pérdidas de material genético.

De acuerdo a The Indepentient, estas mutaciones no fueron detectadas en otros países, así como oficialmente IHU no está considerada como una variante.

A través de un hilo de Twitter, el epidemiólogo de Harvard y miembro de la Federación de Científicos Estadounidenses Eric Feigl-Ding aseguró que “hay muchas nuevas variantes descubiertas todo el tiempo, pero eso no significa necesariamente que serán más peligrosas”.

“Lo que hace que una variante sea más conocida y peligrosa es su capacidad de multiplicarse debido a la cantidad de mutaciones que tiene en relación con el virus original”, añadió.

“Aquí es cuando se convierte en una ‘variante de preocupación’, como Ómicron, que es más contagiosa y más evasiva de inmunidad pasada. Queda por ver en qué categoría caerá esta nueva variante”, puntualizó.

