A través de su cuenta de Instagram, el actor y ex WWE, Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, reveló la primera imagen personificando a Mark Kerr, para la película The Smashing Machine.

La cinta, que será dirigida por Benny Safdie y coprotagonizada por Emily Blunt, la película narra la vida del legendario luchador de MMA, Mark Kerr, interpretado por Johnson.

El deportista luchó contra la adicción y problemas matrimoniales mientras se convertía en una figura icónica del deporte. Blunt interpreta a Dawn Staples, la esposa de Kerr. Actualmente, la película se encuentra en fase de producción, consignó Variety.

En la primera imagen, La Roca luce irreconocible, pues usa prótesis faciales y de cabello para parecerse al luchador de MMA, quien fue dos veces campeón del torneo de pesos pesados de la UFC y ganador del torneo mundial de Vale Tudo, acumulando más de dos docenas de títulos de MMA a lo largo de su carrera, agregó el citado medio.

En la fotografía se ve a La Roca sentado, en un banquillo en la esquina de un ring, acompañado de personas de su staff, a la vez que en el plano principal se ve a una mujer con tacos altos y piernas cruzadas.

“The Smashing Machine” es el debut en solitario de Benny Safdie como director de largometrajes. Safdie es conocido por su trabajo junto a su hermano Josh “Good Time” y “Uncut Gems” con Adam Sandler.

Sumado a ello, el cineasta actuó junto a Blunt en “Oppenheimer” de Christopher Nolan. Johnson y Safdie se conectaron por primera vez en este proyecto en 2019, pero la pandemia obligó a posponer la producción.

Sin embargo, de acuerdo a la revista de espectáculos, años después, Blunt animó a Johnson a retomar el proyecto después de ver el documental de 2002, “The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr”. Blunt le dijo: “Tienes que hacer esta película”.

Johnson comentó a Variety que se sintió atraído por “The Smashing Machine” porque “Benny quiere crear, y sigue superando los límites en lo que se refiere a historias crudas y reales, personajes auténticos y a veces incómodos y llamativos”.

A lo que agregó: “Estoy en un momento de mi carrera en el que quiero esforzarme como no lo he hecho en el pasado. Estoy en un momento en el que quiero hacer películas que importen, que exploren la humanidad y la lucha y el dolor”, afirmó.