¿Te has preguntado qué pasa con nuestro cerebro después de morir? Diversos estudios han señalado que el cerebro sigue funcionando varios minutos luego de que el corazón se detiene.

Aproximadamente diez minutos puede seguir el cerebro en funcionamiento, algo que fue descubierto por un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Nueva York, el cual señala que las personas “saben de inmediato que han muerto” puesto que su consciencia sigue funcionando después de que su cuerpo haya dejado de hacerlo.

La investigación, publicada en la revista Official Journal of the European Resuscitation Council, se basó en el análisis de un grupo de pacientes que sufrieron un paro cardíaco. Su corazón dejó de latir y ‘fallecieron’. Sin embargo, fueron reanimados con éxito poco después.

El estudio reveló que los pacientes tenían consciencia de las conversaciones completas y también eran capaces de ver las cosas que sucedían a su alrededor pese a que su corazón estaba detenido.

Sin embargo, para los médicos, la hora de muerte se define cuando el corazón deja de latir y se detiene el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Pese a esto, la muerte definitiva ocurre cuando el cerebro dejar de producir señales eléctricas, algo que puede ocurrir mucho después de que los músculos cardiacos dejen de funcionar.

“Células zombies”

No obstante, un nuevo estudio indica que la parte del cerebro que continúa en un estado de consciencia, es la parte “pensante”, lo que explicaría por qué hay personas que entre la reanimación escuchan y sienten lo que ocurre alrededor.

Algunas células del cerebro continúan funcionando y creciendo aunque oficialmente se haya dictaminado la hora de la muerte en un paciente, según se explica en la investigación publicada en la revista Scientific Reports.

Esto se dio gracias a un análisis de expresión génica del tejido encefálico, el cual fue recolectado de pacientes que tenían cirugías rutinarias. Con ello se estableció que cerca del 80% de los genes se encuentran estables en por lo menos 24 horas, mientras que los asociados con neuronas se van degradando desde las primeras horas de que un paciente muere.

De acuerdo con el análisis, las designadas “células zombies”, aumentan su actividad luego de la muerte. Incluso llegan a alcanzar los niveles máximos aproximadamente 12 horas después de que el paciente murió.

Estas células se asocian con las ‘glías’, encargadas de “limpiar” ciertos sectores del cerebro luego de una lesión cerebral. Dicha unión de células, forman un tejido nervioso nuevo, lo que podría ser el inicio de nuevos tratamientos contra el autismo, esquizofrenia o el Alzheimer.