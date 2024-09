Señor director:

Escribo desde Arica, en representación de los vecinos del Valle de Lluta (región de Arica y Parinacota), para expresar nuestra profunda preocupación por la grave situación que enfrentamos con la gestión de residuos. Nuestro valle se ha convertido en un gran microvertedero debido a la falta de un servicio regular de retiro de basura. Esta situación, que afecta tanto a la salud como a la imagen de nuestra comunidad, requiere una solución inmediata.

El pasado martes 3 de agosto, durante una sesión del Consejo de la Municipalidad de Arica, se debía votar la licitación de una empresa para el retiro de basura en los sectores rurales. Lamentablemente, por diferencias políticas entre algunos concejales y el alcalde, la propuesta fue rechazada. Esta rivalidad política está teniendo consecuencias negativas directas para los residentes de este valle, quienes seguimos rodeados de basura sin una solución a la vista.

No buscamos politizar esta situación, pero creemos firmemente que las diferencias políticas no deben anteponerse al derecho de vivir en un entorno limpio. Es lamentable que, mientras la basura se acumula a lo largo de la carretera internacional CH-11, una vía que no solo es vital para el comercio, sino también una entrada turística a nuestro país, algunos concejales continúan enfrascados en disputas políticas, sin ofrecer una solución alternativa o un plan de acción.

Como residentes del Valle de Lluta, estamos profundamente avergonzados por el estado en el que se encuentra nuestra comunidad. Instamos a las autoridades municipales a dejar de lado las diferencias políticas y a trabajar en conjunto para encontrar una solución que nos permita vivir en un ambiente saludable y digno.

En el caso puntual del Valle de Lluta, me imagino que los concejales conocen, ya no es el mismo desde que se empezaron a vender terrenos y han llegado muchas personas a convivir o tienen sus parcelas de agrado y así como ha crecido la población no ha sido lo mismo con los servicios básicos y en especial con el tema de la basura, ya que son tantos los desechos que se botan que un camión de basura que pasa una a dos veces por semana no da abasto.

En nombre de los vecinos de este Valle solicitamos a los concejales que así como rechazan este proyecto también tengan una solución y la hagan saber, porque sería inimaginable pensar que rechacen propuestas solo motivados por temas políticos y dejen a gran parte de la población con la basura hasta el cuello, por lo que reiteramos den a conocer qué solución tienen para los pobladores de los sectores rurales que igual tenemos el derecho de vivir en un entorno limpio sin estos micro vertederos que se ha convertido gran parte de nuestro hermoso Valle de Lluta.

Por último, nuestros vecinos y vecinas tienen memoria para cuando algunos personajes se anden candidateando por este valle.