La doble jornada electoral de este fin de semana dejó muchas sorpresas y algunas paradojas. La mayoría de los análisis han coincidido en que los comicios fueron un duro castigo para el antiguo sistema de partidos. Las dos coaliciones tradicionales -la ex Concertación agrupada en el pacto Unidad Constituyente y la derecha en Chile Vamos- fueron derrotadas y solo tendrán un 16% y 24% de los escaños en la Convención, respectivamente.

No obstante, el voto castigo al sistema de partidos fue menos pronunciado en los comicios de alcaldes y gobernadores regionales. En dichas elecciones, las fuerzas tradicionales, especialmente de centroizquierda, lograron contener su caída electoral. Unidad Constituyente se queda con un número importante de alcaldes y es probable que logre la mayoría de las gobernaciones regionales. Esto sugiere que las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, pese a ser simultáneas, no tuvieron la misma lógica electoral. En otras palabras, las personas votaron mediante criterios distintos en la elección de constituyentes respecto a las otras elecciones que se disputaban esos mismos días.

Las elecciones de convencionales provocaron un fuerte avance de fuerzas políticas que no han estado en posiciones de poder durante los últimos 30 años, de candidaturas independientes y de diversas expresiones de izquierda no tradicional. Para la derecha, que aspiraba a tener un tercio de los escaños en la Convención, la derrota es especialmente dura. Ya no podrán ejercer veto sobre ciertos temas, posición que mantuvieron buena parte de los últimos 30 años, gracias a los enclaves autoritarios heredados de la dictadura. La otra sorpresa fue que la Lista del Apruebo, que agrupaba fundamentalmente a los partidos de la Unidad Constituyente, obtuvo apenas 25 escaños, siendo superada por los 28 convencionales que eligió la lista Apruebo Dignidad, formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Los demás escaños de la Convención serán ocupados por independientes, representantes de pueblos indígenas y otras fuerzas emergentes.

Sin embargo, en alcaldes y gobernadores regionales el panorama es ligeramente distinto. Si bien en estas elecciones también se produjo un retroceso de los partidos tradicionales, esta caída es menos dramática que en la elección de convencionales. En municipios, por ejemplo, la Unidad Constituyente logró 128 alcaldes -versus los 141 que obtuvo la Nueva Mayoría en 2016-, frente a apenas 12 del Frente Amplio y 6 del Partido Comunista (PC). Aunque estas dos últimas fuerzas lograron importantes victorias simbólicas -el PC con Irací Hassler en Santiago, o el Frente Amplio en Viña del Mar, Maipú y Ñuñoa- lo cierto es que la mayoría de los alcaldes de oposición son de Unidad Constituyente. Llama la atención que, pese a sus buenos resultados en convencionales, el Frente Amplio y el PC no hayan replicado esa victoria en alcaldes. Quienes vuelven a crecer en número de alcaldes son los independientes, que pasan a tener 105 ediles, frente a los 52 que obtuvieron en 2016. En cambio, la derecha solo logró 88 alcaldes, muy lejos de las 146 comunas que ganó en la última elección municipal.

En las elecciones de gobernadores regionales, la debacle de la derecha es todavía mayor. Mientras Unidad Constituyente celebra triunfos en Aysén y Magallanes, y el Frente Amplio consigue la victoria de Rodrigo Mundaca en Valparaíso, la derecha no ganó ninguna región en primera vuelta. De las trece regiones en que habrá segunda vuelta, hay cuatro en donde no habrá candidatos de Chile Vamos, incluida la Región Metropolitana. En las otras nueve, las posibilidades de los candidatos de derecha son escasas, debido a que la suma de votos de fuerzas de izquierda y centroizquierda debería alcanzar para que la oposición se quede con la gran mayoría de las gobernaciones regionales. Unidad Constituyente, que es la fuerza opositora que más segundas vueltas disputará, tiene la chance de quedarse con la mayoría de las gobernaciones regionales.

Quedan dos interrogantes después de la doble jornada electoral. En primer lugar, el porcentaje de participación electoral llegó a 43%, muy por debajo del 51% del plebiscito de octubre, pese a que la elección se realizó inéditamente en dos días. Es posible que la alta abstención se explique por la crisis sanitaria y el bajo interés que suelen generar las elecciones municipales y de mitad de periodo. Pero la baja participación sigue siendo un desafío pendiente para nuestra democracia, en especial debido al sesgo de clase que produce. Mientras en Vitacura la participación fue del 63%, en La Pintana fue apenas de 36%. Con todo, la baja participación no debería afectar la legitimidad de la Convención Constitucional. Debido a la regla de paridad, y a la representación de pueblos indígenas y de independientes, la Convención se parecerá más a la sociedad chilena que cualquier órgano representativo que haya tenido Chile en su historia.

La segunda interrogante es la fragmentación en que queda la Convención

Constitucional. Aunque preliminarmente las fuerzas de oposición tendrán mayoría, la atomización de los partidos y la gran presencia de independientes podrían dificultar la negociación para llegar a grandes acuerdos. Uno de los desafíos de la Convención será garantizar un debate racional y de buena fe que permita alcanzar mayorías. Esa labor se verá facilitada si los convencionales actúan en grandes bloques y no como individualidades.

Los resultados de las elecciones significan una necesaria renovación -aunque parcial- de la élite política: entran más mujeres, independientes y jóvenes. Ni siquiera los millonarios aportes que la élite económica entregó a candidatos -mayoritariamente de derecha, pero también a algunos de la ex Concertación- pudieron revertir el impulso ciudadano por una renovación de rostros e ideas. Pero el castigo a los partidos tradicionales no tuvo el mismo efecto en todas las elecciones. Los resultados sugieren que la elección de convencionales, al ser inédita, tuvo otras lógicas electorales que las de gobiernos municipales y regionales. La ciudadanía prefirió a nuevas fuerzas políticas y personas con vinculación territorial para redactar la nueva Constitución.

En cambio, en las elecciones de alcaldes y gobernadores los partidos tradicionales vieron disminuida su representación, pero logran mantener una posición considerable. La paradoja en la oposición es que la alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista logró más escaños en la Convención que Unidad Constituyente; pero este último conglomerado supera ampliamente en alcaldes y concejales al Frente Amplio y al Partido Comunista, y probablemente también lo hará en gobernadores regionales. Debido a estos resultados parcialmente contradictorios, es difícil hacer pronósticos de cómo lo sucedido este fin de semana vaya a impactar en la carrera presidencial de la oposición.