En Rusia comenzó el proceso de vacuna de la Sputnik V contra el covid-19 y entre los primeros en inocularse está el periodista chileno, Pablo Mura, quien relató los síntomas y cómo fue el proceso.

En conversación con Podría Ser Peor, el profesional detalló que se vacunó la tarde del martes y según le informaron desde el laboratorio, podría experimentar fiebre, decaimiento, debilidad y malestar corporal.

Explicó que se inscribió en la página web destina para dichos fines y que muchos esperan inscribirse cuando terminen las fiestas de fin de año, debido a la prohibición de consumir alcohol después a la inyección.

Al no dominar de todo el idioma, una traductora le fue traduciendo las recomendaciones y cómo debería actuar de presentar síntomas como los detallados anteriormente.

Respecto a las dudas de la comunidad internacional respecto a la vacuna Sputnik V por la falta de protocolos y desconocimiento sobre resultados de los ensayos, aseguró que no le preocupan y no le genera miedo “esta guerra política y económica que se da con esta vacuna. No es solamente salvar a la población para muchos políticos, sino que quieren ser primeros”.

Aseguró que “la eficacia ya está comprobada del 95% después de los 42 días” e insistió que “es confiable porque los resultados los entregaron de manera oficial, preliminarmente, pero falta el documento final para la revista The Lancet”.

Primera ola en Rusia

Mura detalló que en la primera ola fueron muy estrictas las medidas para evitar la circulación del virus, sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a relajarse.

“La gente empezó a salir sin mascarillas, sin guantes, se abrieron restoranes, bares, todos saliendo con tranquilidad y empezó el invierno, con -10°, -9°, y ahí es cuando comenzaron nuevamente a usar las mascarillas”, contó.

Envío a otros países

Según informó en enero comenzarían a enviarse los componentes para que los fabricantes de los países comiencen a producir la vacuna.

Serían 50 los países que quieren la vacuna, entre los cuales está Bielorrusia, Emiratos Árabes, Venezuela, Brasil y Argentina, que es donde se probó en fase de Estudios.

Revisa la entrevista completa a continuación: