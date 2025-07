Una familiar de la adulta mayor, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta enterrada en el patio de su casa en Recoleta, apuntó contra la hija mayor de la víctima, quien sería la única persona detenida por la muerte de la mujer de 70 años, según señala la familia, pues la identidad aún no ha sido confirmada por Carabineros.

En diálogo con Chilevisión, la sobrina de la víctima y prima de la presunta homicida se refirió al dolor que atraviesan por el fallecimiento de su tía, de nombre Rosa. Además, abordó los conflictos que habría tenido la mujer con su hija mayor.

“Yo sabía de todas las cosas, porque mi tía a mí me dijo que ella (la hija mayor) la quería matar, y el papá del niño también quería matarla a ella para quedarse con toda su plata“, comenzó diciendo en respuesta a la consulta del matinal del canal.

Sobre la acusación, la pariente afirmó que Rosa lo reveló “en un momento de angustia“.

Cabe mencionar que el viernes pasado, la hija menor de Rosa habría interpuesto una denuncia por presunta desgracia, dos días antes del hallazgo del cuerpo de la adulta mayor. En ese mismo domicilio, vivía con su hija mayor y el hijo de esta, es decir, su nieto, de alrededor de 8 años.

“Ella lo hacía solamente por el niño, para que no viviera en la calle, porque esta mujer era muy agresiva con mi tía, la trataba muy mal“, aseguró.

La acusación de familiar de la adulta mayor hallada muerta en Recoleta

Incluso, la prima aseguró que la presunta detenida habría incendiado el mismo inmueble tiempo atrás.

“También lo provocó ella. Ella dice que no, pero yo sé que sí fue ella, porque mi tía nos contó a todos, a todos iguales, porque nosotros amábamos a mi tía”, acusó.

Por este episodio, la víctima habría denunciado a su hija mayor en Carabineros y la expulsó del hogar, según la familiar. “Ella se fue a arrendar, pero como no le alcanzaba la plata para arrendar, entonces mi tía, por su nieto, la recibió (de regreso)”, declaró.

“Nosotros le decíamos: ‘tía, cuídese, por favor, no ande tanto rato sola, tía, por favor‘. Si mi prima la trataba como una nana. Ella tenía que preocuparse de su nieto, de dejarlo en el furgón y todo eso”, expresó la familiar de la adulta mayor afectada.

Por otro lado, la pariente indicó que no tenía certeza sobre si el viernes pasado la víctima se dirigió a un banco. Eso fue lo que le dijo su prima, a quien acusa de ser la presunta asesina de su tía.

“Ella me contó, porque yo la llamé el día sábado en la noche, cuando ella puso la foto de mi tía. Y me dijo: ‘mi mamá salió al banco el día viernes y de ahí que no regresa’. Me dijo: ‘a lo mejor deben haberla tomado a ella por Patronato. Alguien la tiene que haber secuestrado‘”, reveló.

Por este caso, el OS9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros lideran la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.