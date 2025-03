Una niña de siete años y su madre fueron secuestradas desde su hogar en Conchalí, pero lograron ser liberadas sin lesiones tras ser abandonadas en la vía pública por sus captores, acercándose por su propia iniciativa a un cuartel policial en Renca. El padre de la menor resultó herido al resistirse al ataque, sufriendo tres puñaladas en el brazo. A pesar de allanamientos relacionados con investigaciones previas por drogas, no se recibió exigencia de rescate. Ambas víctimas se encuentran en buen estado de salud, con la niña siendo tratada con protocolos especiales. A pesar de testimonios vecinales, no se han confirmado vínculos claros con bandas organizadas y se descartó que la familia tuviera antecedentes por drogas. La PDI continúa trabajando en la identificación de los captores y en allanamientos en diversas comunas.

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía ECOH Metropolitana confirmaron que la niña de siete años fue secuestrada junto a su madre desde su domicilio en Conchalí cerca de las 16.00 horas. De acuerdo con los nuevos antecedentes, ambas fueron liberadas horas más tarde sin lesiones y se acercaron por iniciativa propia a la Séptima Comisaría en Renca.

“Ellas llegaron al lugar tras ser abandonadas en la vía pública por sus captores”, declaró el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe.

El secuestro ocurrió cuando tres individuos irrumpieron en la vivienda familiar, ubicada en un cité de calle Rapel, y apuñalaron al padre al resistirse al ataque. “El padre sufrió tres puñaladas en el brazo. Logró alertar a vecinos antes de ser trasladado al SAR de Conchalí”, precisó Barrientos.

La madre y la menor fueron subidas a vehículos distintos y trasladadas a un punto aún no revelado.

Sobre el operativo, Barrientos destacó que la liberación se logró tras allanamientos en sectores vinculados a investigaciones previas por drogas. “El domicilio de las víctimas ya había sido objeto de diligencias policiales. Esto podría relacionarse con el móvil”, señaló, aunque aclaró que “la investigación sigue en pleno desarrollo”.

No hubo exigencia de rescate

El detective confirmó que no hubo exigencia de rescate. “Nunca existió en el proceso de cautiverio, en este caso de su hija y de la madre. Nunca existió una comunicación, una vía de comunicación con los captores. No existieron, no alcanzaron a exigir ningún monto, ninguna especie, para la liberación de la madre”, afirmó.

Respecto al estado de las víctimas, el fiscal Francisco Lanas, de la Fiscalía ECOH detalló que “ambas están en buenas condiciones de salud. La niña será entrevistada con protocolos especiales por su edad, pero esperamos no necesitarlo”. La madre, en tanto, declaró ante la PDI en presencia de equipos de contención emocional.

Sobre el video viralizado, Lanas aclaró que “el material es parte de la investigación y no debe especularse (…) como les señalé a pocas horas de iniciar la investigación, con un resultado positivo que es la recuperación de la niña, estamos enfocándonos en dar con el paradero de los secuestradores“.

“Todas las diligencias de motivación son parte de la investigación. Hay una serie de medidas intrusivas en curso que pueden afectar la investigación. Afortunadamente, la menor fue liberada, en buen estado de salud; y lo que me pregunta si el padre había estado secuestrado el día anterior, eso es materia de la investigación que estamos complementando con las declaraciones que nos encontramos tomando actualmente”, detalló el persecutor.

La PDI reveló además que “el padre figura en registros por causas menores no relacionadas a drogas. La situación migratoria de la madre es regular y la niña también”, afirmó Barrientos.

Ambas instituciones coordinan allanamientos en “lugares de interés”. Mientras que los vehículos usados por los captores siguen sin identificarse y las unidades especializadas trabajan con imágenes de cámaras y testimonios, concluyó Barrientos.