Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella del municipio de Santiago por la aprobación de las Fondas Parque O\'Higgins en septiembre de 2024, señalando que la eventual responsabilidad de los funcionarios municipales sería civil y no penal, a pesar de un dictamen de Contraloría. Este revés se suma a otro reciente para el alcalde Mario Desbordes, ya que la Corte de Apelaciones también desestimó un recurso contra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para evitar la construcción de una nueva cárcel. La resolución judicial argumentó que los hechos de la querella no constituyen prevaricación administrativa, dejando la responsabilidad como civil y no penal para los implicados en la aprobación de las fondas.