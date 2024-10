En La Florida, un adulto mayor que cuidaba autos fue brutalmente agredido por dos sujetos que lo acusaron de coludirse en el robo de sus pertenencias desde un vehículo estacionado fuera de un restobar. Carabineros desmintió que el principal agresor se autodenunciara como afirmó, y un testigo grabó el momento de la agresión, material que fue emitido en el matinal Contigo en la Mañana. El incidente se originó tras un robo en el auto de los agresores, quienes acusaron al adulto mayor de estar involucrado. El agresor aseguró no recordar los hechos. Testigos reportaron que este último estaba en estado de ebriedad.

Un adulto mayor que cuidaba autos en La Florida denunció haber sido brutalmente agredido por dos sujetos que lo acusaron de coludirse en el robo de sus pertenencias desde un vehículo estacionado fuera de un restobar. El principal agresor aseguró no recordar los hechos y afirmó haberse autodenunciado, lo que fue desmentido por Carabineros, quienes no tienen registro de ello.

En el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, se mostró el momento de la grave agresión mediante un video grabado por un testigo.

En el registro, se ve al principal agresor con el adulto mayor en el suelo, junto a su auto con la puerta abierta. Un joven indignado lo enfrenta, amenazándolo con funarlo y advirtiéndole que su amigo, también presente, era funcionario de la PDI.

“Empezamos a ver que estaba ese altercado, vemos que arrastra al abuelo, que estaba indefenso sin personas alrededor. Comienzo a grabar y yo veo que lo intentar subir (el victimario a su auto), el abuelo se resiste y le empiezan a pegar combos en la cabeza muy fuerte”, relata Bastián Conejeros, testigo que grabó la situación.

Carlos Acuña, la víctima, fue vinculado al robo ocurrido lejos de donde cuidaba autos. Constató lesiones junto a testigos. Uno de estos aseguró que los agresores estaban en estado de ebriedad.

Origen de la golpiza a un adulto mayor en La Florida

Todo habría comenzado cuando los agresores, al salir del Montañita Restobar, notaron que les habían robado sus pertenencias del auto. Esto desató una discusión con el adulto mayor que cuidaba autos en el lugar.

“De acuerdo a la información que otorgaba el adulto mayor, decía que había sido víctima porque según los agresores, esta persona estaba coludida para robar las especies de los vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública”, detalló el mayor Fabián Fuentes de la 36ª Comisaría La Florida.

Declaración del agresor

El principal atacante dio su versión en el matinal Contigo en la Mañana, quien expresó que no se reconoce y que no tiene noción de lo ocurrido.

“Los relatos de terceros son de que agredí a un adulto mayor. Luego que agredí a personal de seguridad, a mi familia, a mi esposa, a mi suegra, a todo el mundo”, afirmó el agresor de La Florida.

El sujeto también contó que le dijeron que huyó de una comisaría y que fue agresivo con el personal de salud de un SAPU. Además, también planteó que no bebe de forma habitual, solo en su casa y que no se droga.

“Tengo miedo por mi reacción, no sé qué me pasó. No soy una persona como la que sale en el video”, agregó Rodrigo.

El principal apuntado en el ataque, quien posteriormente fue golpeado por personas que estaban en el restobar, manifestó que se autodenunció en Carabineros cuando recobró la conciencia. Esto fue puesto en duda por la policía uniformada, ya que no habría registro de esto.