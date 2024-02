La madre de Ary Salgado, joven de 23 años asesinada por su pololo en Maipú, este martes llegó hasta el palacio de La Moneda, para hacer llegar una carta al presidente Gabriel Boric.

A las afueras del lugar, Genoveva Arango, exigió justicia por el femicidio de su hija, apuntando a que condenen con la máxima pena al autor confeso del crimen, Joaquín González Barra.

“Necesito que se haga justicia para mi hija, que sea la pena máxima para que en este país no vuelva a pasar esto. Ya es mucho, demasiado, que todos los días estén muriendo mujeres”, indicó la progenitora a La Radio.

Recordemos que el femicida, según reveló la Fiscalía en su formalización, propinó 114 puñaladas a la víctima. Luego metió su cuerpo en un saco y este dentro de una maleta, la cual finalmente escondió bajo su cama.

La mujer que llegó a La Moneda junto a más familiares de la víctima, insistió que “yo quiero pedirle al señor presidente Boric, que se haga justicia. Que se haga la justicia máxima, porque el hombre se ensañó con mi hija, él no tuvo piedad. No fue una puñalada, no fue una discusión”.

Actualmente, el imputado se encuentra en prisión preventiva mientras que se desarrolla la investigación del caso, la cual tiene un plazo de 140 días.

“Tiene que hacerse justicia por cada mujer que ha muerto, por cada mujer que ha sufrido el horror de vivir este tormento, que un hombre te maltrate”, sentenció.