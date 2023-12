Un polémica se registró en el Concejo Municipal de Independencia, en la región Metropolitana, entre la concejala Carola Rivero (PS) y su par Agustín Iglesias (RN).

En específico, el hecho ocurrió luego que Iglesias acusara a Rivero de no haber realizado una rendición de un fondo correspondiente a 500 mil pesos que entregado el pasado 11 de enero de 2022.

Lo anterior, correspondiente a pasajes y traslados en una capacitación municipal que se realizó en La Serena y que, según acusó, no se ha rendido de forma efectiva.

Según dijo Iglesias, su par del PS restituyó los fondos en marzo de este año, en cuotas sin interés y que aún existiría un monto pendiente por reembolsar.

Tras la situación, el concejal declaró que planteó la situación al alcalde Gonzalo Durán “sobre todo por los pocos recursos que tenemos en Independencia”.

“Ante esta situación los concejales reaccionaron de forma agresiva, se burló de mi tartamudez, dijo que yo era un experimento, que era un niñito que venía de una universidad cuica”, acusó.

Agregando que “El concejal (José Miguel) Cuevas fuera del concejo me dijo que no me pegaba un combo porque yo era un maricón, la verdad es que yo no voy a aceptar que se me trate así”.

Lamento que colega @CarolaRivero apele a mi tartamudez para atacar políticamente. Mi condición no me hace mejor ni peor, tampoco me provoca vergüenza. Tengo un trastorno del habla y no lo niego. Pero creo que nadie merece ser enjuiciado por esa condición pic.twitter.com/kmzwYZMxrN — Agustin Iglesias (@aiiglesiasm) December 15, 2023

La defensa de concejala Rivero: “Yo aludo a su condición de mentiroso”

Tras la polémica, la concejala Carola Rivero dijo a Emol que “el concejal miente, porque él se refiere a un viático que yo devolví íntegramente. Es un tema que administrativamente ya está zanjado”.

“Es un viático que corresponde a una capacitación de la Asociación Chilena Municipio (…) el viático se otorgó, yo lo devolví íntegramente, así que, por tanto, la capacitación fue, podría decirlo, como a costa mía. Es un tema administrativamente cerrado”, añadió.

Además, la socialista complementó que su par “se refiere en súper duros términos a los funcionarios municipales, que los trata de lo peor. Y es ahí cuando yo aludo a su condición de mentiroso”.

“Una de las características que tiene el mentiroso es que tartamudea. Y él permanentemente lo ha hecho en otras ocasiones (…) a lo que yo me referí no es a su condición, sino que más bien a las características propias de los mentirosos”, concluyó.