Diputados de distintas bancadas se refirieron al hecho ocurrido hoy en La Florida, donde tres carabineros resultaron baleados. Desde la oposición fueron bastantes críticos con el Gobierno y "dijeron que "nuestros carabineros no saben cómo actuar, no saben si van a tener el respaldo político o no". Mientras que en el oficialismo pidieron no buscar "aprovechamiento político".

En esta línea, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, fustigó que “1.500 millones de dólares en equipamiento son buenas intenciones, pero ustedes saben que el camino al cielo está pavimentado de buenas intenciones. De esos 1.500 millones de dólares, se ha ejecutado y se ha gastado cero”.

“Nuestras policías siguen andando en un vehículo sin blindaje, siguen teniendo -muchos de ellos- chalecos antibalas que no cubren sus cuellos y que no cubren sus cinturas, y siguen -algunos de ellos- todavía sin la subametralladora UZI”, añadió el parlamentario.

Así también mencionó que “el lunes a las 9 de la mañana se publica la Ley Naín y a las 10:30 el Gobierno le quita el piso con el proyecto de reglas de uso de la fuerza”.

“Nuestros carabineros no saben cómo actuar, no saben si van a tener el respaldo político o no. No saben si creerle a Carolina Tohá de hace una semana, que decía si se arranca dispara, o creerle a Carolina Tohá de esta semana, que dice no sé si disparó en el momento indicado”, expresó Alessandri.

“No queremos que el uniforme de nuestros carabineros se siga tiñendo de rojo”

En esta línea, el diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, dijo que “mientras el gobierno continúa entorpeciendo la aplicación de la Ley Naín, estableciendo múltiples restricciones a su actuar mediante el RUF, a nuestros carabineros los siguen atacando las bandas criminales, que ante la postura inconsecuente del Ejecutivo y parte del oficialismo, actúan con manga ancha y total impunidad”.

“No queremos más que el uniforme verde de nuestros carabineros se siga tiñendo de rojo, que además es color de la ideología que promueve el Partido Comunista y que tiene completamente paralizada a esta administración y al Presidente Boric”, agregó el legislador.

“Al gobierno se le está acabando la línea de crédito con la paciencia de los ciudadanos. Su incompetencia y sobreideologización le está costando muy caro a Chile”, sentenció Araya.

Carabineros baleados en La Florida

Desde el oficialismo, el diputado Daniel Manouchehri (PS) comentó que “es una situación de delincuencia muy complicada en el país. Esta ha sido abordada con seriedad por parte del Presidente de la República”.

“Lo que corresponde hoy día es actuar buscando la unidad de las fuerzas políticas, no buscando los distintos aprovechamientos que pueden existir con coyunturas como las que se están dando. Nadie quiere que estas situaciones se sigan repitiendo, todos queremos que termine la criminalidad en nuestro país”, precisó el diputado.

Asimismo, recalcó que “la derecha está tratando de sacar aprovechamiento político respecto a la delincuencia, pareciera que no les importa la delincuencia, pareciera que lo único que les importa es perjudicar al gobierno y pensar en la elección del 7 de mayo”.

Posible acusación contra ministra Carolina Tohá

“Tres carabineros baleados en una sola jornada, parece que nos estamos teniendo que acostumbrar -por desgracia- a la muerte o al baleo de carabineros. Eso se está convirtiendo en un hecho cotidiano que no conocíamos en nuestra realidad nacional”, manifestó el diputado del PDG, Gaspar Rivas.

Así también señaló que “el Gobierno mantiene su actitud indolente y desafiante, criticando de vuelta toda crítica que se le hace, al manejo que está realizando en materia de seguridad ciudadana”.

“Nosotros no queremos llegar al extremo de tener que analizar la posibilidad de una acusación constitucional en contra de la cartera de Interior“, indicó Rivas, donde pidió además que se decrete Estado de Excepción en la región Metropolitana.