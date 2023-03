El Conservador de Bienes Raíces de Santiago volvió a rechazar la inscripción de la compraventa de la ex Clínica Sierra Bella, la polémica transacción que busca realizar la Municipalidad de Santiago y que está paralizada por Contraloría e investigada por el Ministerio Público.

Un nuevo capítulo sumó la teleserie por la compra que realiza la Municipalidad de Santiago, que busca adquirir la ex Clínica Sierra Bella. La transacción fue paralizada por Contraloría luego que concejales acusaran la posible existencia de un sobreprecio.

Esto también llevó a que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago decidiera no inscribir la venta, por la diferencia entre el avalúo fiscal y el monto en que se tranzó la construcción. Pero, también porque los documentos presentados no tenían la cédula de identidad de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

Según informó La Segunda, esto intentó ser subsanado y el 13 de febrero se presentó una nueva solicitud para complementar y rectificar la compraventa, con una escritura de la notaría Félix Jara Cadot. En dicho documento, se señalaba que el RUT de la jefa comunal no figuraba en la individualización de partes, pero sí estaba en la firma.

Luego, el 7 de marzo se añadió un certificado para expresar que Hassler sí participó del trámite notarial, pese a la ausencia de su cédula.

Pero, el Conservador no acogió la petición y mantuvo su decisión de no inscribir la compraventa, ya que los documentos presentados no son idóneos para subsanar los vicios detectados.

La polémica transacción, además de la revisión que realiza Contraloría, es sujeto de una investigación por parte de la Fiscalía Centro Norte.

Entre las diligencias que se han ordenado está la incautación del vale vista con el que se pretendía comprar la ex clínica, para evitar que la transferencia de dineros.