Una traumática situación vivió el conductor de la empresa Metbus junto a sus pasajeros, del recorrido 518 del Transantiago, la madrugada de este viernes.

En conversación con La Radio, el chofer identificado como Rodrigo, relató que en una parte del recorrido se subieron dos sujetos con capucha y armados con presuntas armas de fuego, quienes asaltaron a los pasajeros, robaron sus especies y bajaron un par de cuadras después.

De acuerdo con el conductor, los delincuentes abordaron el bus a la altura de J. Pérez con Neptuno, comuna de Lo Prado, región Metropolitana.

Tras el atraco, los pasajeros se bajaron al llegar a la Alameda, donde denunciaron el hecho a una camioneta de “Seguridad Ciudadana”, quienes habrían respondido con un “no podemos hacer nada”.

“Somos de otra comuna”

Posteriormente, al llegar a Bilbao, el conductor expuso que se encontró con una patrulla de Carabineros -la RP 6237- que realizaba fiscalizaciones, por lo que se dispuso a denunciar lo ocurrido.

“Yo me acerco, les digo que soy conductor del servicio 518; me acaban de asaltar, les dije yo, les describí lo que había pasado y me dijeron ‘eso pasó más allá, nosotros somos de otra comuna, no podemos hacer nada’. Eso es lo más trágico de esto. La patrulla debe ser de Providencia quizás. Ellos no avisaron a Cenco, nada”, manifestó Rodrigo.

Asimismo, el conductor dijo que presionó el “botón de pánico” del bus dispuesto por la empresa, sin embargo, afirmó que no hubo respuesta de nadie.

“Aquí nadie ayuda a nada y los pasajeros la agarran con uno (…) Yo aquí ando arriesgando la vida. Gracias a Dios no me pasó nada; imagínese, los tipos pudieron haberme disparado y yo ahí tirado y las jefas no se dan ni por aludidas”, cerró.

