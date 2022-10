Un grupo de locatarios y también de residentes del centro de Santiago protestaron durante la mañana de este miércoles en el paseo Ahumada, para luego dirigirse hasta la Municipalidad de Santiago.

Durante su trayecto, pasearon un ataúd que tenía la bandera de la comuna, al ritmo de una canción “meme” utilizada por sepultureros.

En el municipio, además, dejaron una carta a la alcaldesa Irací Hassler, donde acusan un aumento de los delitos en el sector y el descontrol en el comercio informal.

Según señalaron, esto les preocupa demasiado porque muchos locatarios han debido cerrar sus negocios, ya que, simplemente, no pueden competir con el ambulante que no paga ni arriendo ni impuestos, lo que les ha generado perdidas millonarias. Estas alcanzan el 90% en comparación a fechas donde no había comercio ambulante en la comuna

Para los locatarios, esto se ha vuelto incontrolable y con un horizonte muy poco claro para ellos. De ahí su interés de hablar con la alcaldesa Hassler.

Al respecto, la alcaldesa Irací Hassler señaló que el trabajo para recuperar el centro de Santiago debe ser en conjunto.

Las declaraciones las realizó al lanzar el plan “Te quiero STGO”, que busca recuperar los espacios públicos de la capital. Primero se intervendrá la calle Esmeralda.