Un apoderado del Liceo de Aplicación de Santiago, región Metropolitana, acusó haber sido agredido con piedras y bombas molotov por parte de encapuchados cuando fue a retirar a su hijo debido a los incidentes registrados en cercanías del recinto educacional. “Yo hoy día le pongo punto final a esto y saco a mi hijo de este colegio”, afirmó molesto.

En conversación con Chilevisión, el hombre indicó que “cuando tú tienes hijos y sobrinos, tú ves un porvenir, un progreso, una educación buena y de calidad. Estoy plenamente de acuerdo con la demanda social que hay que mejorar la educación en este país”.

“Ese no es el problema. El problema es que cuando te escondes tras una máscara, una molotov, no se consigue nada”, agregó.

El apoderado no detuvo allí su relato, explicando que “me tiraron unas molotov, me tiraron piedras, pero no importa, yo necesitaba que mi hijo saliera de acá”.

En esa línea, aseveró que el establecimiento “es un colegio lindo, emblemático. Soy exalumno del Liceo de Aplicación, soy emblemático también y salí de este colegio, pero esto ya da para más, la educación la tienen secuestrada”.

Además, tuvo palabras para el Presidente de la República, Gabriel Boric, indicando que el mandatario “tiene que dar un corte final a esto. Esto no puede continuar, no puede ser que esto esté controlado por un grupo vandálico de personas, esto ya no puede seguir”.

Lo ocurrido al apoderado, se da en el marco de una serie de manifestaciones e incidentes protagonizados por estudiantes la jornada de este miércoles en la capital del país.