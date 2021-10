La madre de un joven de 18 años que fue asesinado en Lo Espejo, exige saber por qué un grupo de desconocidos baleó a su hijo durante una cita con una persona que conoció en las redes sociales.

La madre de Sebastián Maturana, Cristina Carrasco, lamentó que “nadie vio, ni sabe nada hasta el momento no tenemos respuesta de por qué a Sebita lo asesinaros brutalmente (…) Por favor hablen… Es muy doloroso, a mi me mataron en vida. Estoy parada por él, pero ya no vale nada, no significa nada para mí. Ya no tengo lágrimas en mi cuerpo”, consignó a Canal 13.

El hecho ocurrió el pasado 18 de septiembre, mientras Sebastián mantenía una cita con una joven menor de edad -de quien se desconocen más antecedentes- a la que habría conocido a través de las redes sociales.

A las 21:30 horas de ese día, la víctima fue abordada por cuatro personas y baleada en cuatro oportunidades en un parque al costado del Gimnasio Municipal de la comuna.

Tras esto, transeúntes que se encontraban en el lugar observaron la situación, envolvieron a la víctima en una toalla y lo trasladaron hasta el Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de Lo Espejo donde finalmente falleció por la gravedad de las heridas.

Por ello Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, indicó que junto a la familia afectada, y ante el 10° Juzgado de Garantía de Santiago, presentaron una querella por el delito de homicidio calificado contra quienes resulten responsables del crimen,

“Lamentablemente como comunidad en Lo Espejo (…) No es justo que se suponga que haya sido un ajuste de cuentas (…) Por eso quisimos ser parte de este proceso judicial para exigir justicia”, soslayó Reyes.

La querella también solicita que los culpables “ya sea en calidad de autores, cómplices y encubridores, a fin de que sean condenados y se les apliquen el máximo de la pena que dicho delito conlleva, en concreto a la pena de PRESIDIO PERPETUO y accesorias legales correspondientes, conforme a las consideraciones de hecho y derecho que a continuación pasamos a exponer”.

“Mi hijo era sano, tranquilo, y lo catalogaron como un funeral de alto riesgo. Le decían ‘ahí va el más malo’, y eso como madre me destrozó (…) Fue fatal, a quemarropa directo”, finalizó la madre de Sebastián.